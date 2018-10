Startpage.com gratuliert Max Schrems zu noyb

Am 11.10.2018 trafen sich namhafte Vertreter der Datenschutzszene in Wien, um Max Schrems zur Eröffnung der Büroräume der NGO noyb https://noyb.eu zu gratulieren. Mit dabei Jörg Bauer, Sprecher der Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com. https://startpage.com

Zeist/Wien (pts007/15.10.2018/10:00) - Am 11.10.2018 trafen sich namhafte Vertreter der Datenschutzszene in Wien, um Max Schrems zur Eröffnung der Büroräume der NGO noyb https://noyb.eu zu gratulieren. Mit dabei Jörg Bauer, Sprecher der Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com. https://startpage.com

Mit noyb möchte der Jurist und Datenschutzexperte Max Schrems im Rahmen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) die Datensammlung diverser Technologieunternehmen beschränken. "Wir haben nun eine rechtliche Basis, mit der wir die Regeln im Datenschutz durchsetzen können. Die Menschen sollen wissen, dass wir bei Auseinandersetzung mit den großen Technologiekonzernen für sie da sind", so Max Schrems.

Am Donnerstag fanden sich zahlreiche Gratulantinnen und Gratulanten in Wien ein, um in den neuen Räumlichkeiten von noyb zu feiern. Juristen, Datenschutzexperten und Vertreter anderer NGOs diskutierten angeregt über die Zukunft des Datenschutzes in Europas und natürlich wurde ausgiebig gefeiert.

noyb wurde 2017 gegründet. Zahlreiche Geldgeber sorgten für einen gelungenen Start. Startpage.com spendete 20.000 Euro. Jörg Bauer dazu: "Startpage.com unterstützt Organisationen, die sich um besseren Datenschutz bemühen. Es ist wichtig, dass das Thema Privatsphäre mehr Aufmerksamkeit erhält und im Bewusstsein der Menschen ankommt. Schließlich können die Folgen von Datenschutzverletzungen jeden einzelnen von uns betreffen."

Über noyb Das Europäisches Zentrum für digitale Rechte ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Wien und wurde 2017 vom Juristen und Datenschutzexperten Max Schrems gegründet. noyb will dafür sorgen, dass die DSGVO, die geplante ePrivacy-Verordnung und der Datenschutz im Allgemeinen wirksam umgesetzt werden. Die NGO konzentriert sich auf Datenschutzverletzungen von privat geführten Unternehmen und möchte vor allem das massenhafte Sammeln von Daten der großen Technologiekonzerne auf ein gesetzeskonformes Maß beschränken.

Über Startpage.com Startpage.com ist die diskreteste Suchmaschine der Welt, die auf jegliches Tracking verzichtet und keine persönlichen Userdaten sammelt. Startpage.com hat seinen Sitz in Europa und unterliegt somit nicht der US-Gesetzgebung. Die Suchmaschine wurde von unabhängigen Dritten zertifiziert und 2018 vom Computermagazin Chip zum Testsieger unter den Suchmaschinen gekürt. Zusätzlich zur anonymen Suche bietet Startpage.com einen kostenlosen Proxy-Dienst, mit dem Webseiten völlig anonym besucht werden können.

