Startup-Unternehmen Global Reach Aviation bereit zum Abheben

Das dänische Luftfahrtunternehmen Global Reach Aviation blickt optimistisch in die Zukunft. Nach einem eher holprigen Start festigt Global Reach Aviation seine Marktposition und setzt seine Erfahrungen aus den ersten Jahren als Startup um.

„Nach unserer Schätzung sind ca. 2,7 Mio. DKK dem Ende dieser Zusammenarbeit zuzuschreiben. 2017 war ein Jahr der Umstrukturierung und Neuorganisation, aus dem wir als eigenständiges Unternehmen gestärkt hervorgingen“, erläutert CEO Jacob Rasmussen.

Einer der Beschlüsse im Jahr 2017 war die engere Bindung einer dedizierten Vertriebs- und Marketingorganisation an das Unternehmen.

Das in Billund, Dänemark, ansässige Unternehmen ist auf VIP-Charterflüge spezialisiert: Flüge für Musiker, Sportteams, Geschäfts- oder Privatreisende in ganz Europa, in den Nahen Osten, Afrika und Kanada. Global Reach Aviation betreibt zwei Flugzeuge von CRJ-200 für 48 bzw. 50 Fluggäste.

Global Reach Aviation wurde 2015 mit Ziel gegründet, „Fliegen wieder zu einem besonderen Erlebnis zu machen“. Die Gründer, Camilla Engelbredt und Jacob Rasmussen, blicken auf langjährige Erfahrungen als Flugkapitäne zurück. Sie begannen ihre Karriere in der „guten alten Zeit“, als noch Zeitungen im Flugzeug verteilt wurden, die Mahlzeiten kostenlos waren und exzellenter Service geboten wurde. Engelbredt und Rasmussen erlebten, wie der Service zugunsten der Effektivität allmählich eingeschränkt wurde und das besondere Erlebnis zu einer vagen Erinnerung verblasste. Also gründeten die Partner Global Reach Aviation mit dem Ziel, der Luftfahrt wieder den Hauch des Besonderen zu verleihen.

Wie aus dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, waren die letzten 3 Jahre durch eine steile Lernkurve geprägt.

„Im zweiten Halbjahr 2017 konnten wir uns neu fokussieren und Global Reach Aviation direkt bei Brokern und anderen Kunden vermarkten“, erklärt CEO Jacob Rasmussen weiter.

Ein positiver Indikator für 2018: Im ersten Quartal lag der Umsatz bereits 60 % über den Planwerten. Im Hinblick auf die Ergebnisse lag der März 2018 auf dem gleichen Niveau wie der Juli 2017, wobei der März historisch ein schwacher Monat ist, während der Juli zur Hochsaison zählt.

Nach der Konsolidierung des Geschäfts im Jahr 2017 erwartet Global Reach Aviation ein positives Ergebnis für 2018 und für die Folgejahre.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180514006528/de/