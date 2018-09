STATS ernennt Jill Hansen zum Chief Financial Officer

Ab heute beschäftigt STATS, der weltweite Marktführer im Bereich Sportdaten und -informationen, mit der Einstellung von Jill Hansen als neuem Chief Financial Officer eine erfahrene Führungskraft im Finanzbereich.

Jill Hansen, Chief Financial Officer, STATS (Photo: Business Wire)

Hansen kommt von der Vista Consulting Group (VCG) zu STATS. Dort war sie zuletzt Managing Director für Finanzen und Buchhaltung. In dieser Funktion lag Hansens Schwerpunkt auf der Durchführung von Risikoprüfungen bei potentiellen Übernahmen, der Unterstützung der Implementierung skalierbarer und effizienter Backoffice-Organisationen sowie auf der Umsetzung von Erfolgsmethoden in den Bereichen Finanzleitung, Compliance und Vertragsmanagement innerhalb des gesamten Portfolios von Unternehmen von Vista, zu dem STATS gehört.

„Jill kennt sich mit den finanziellen Feinheiten global tätiger Unternehmen äußerst gut aus und wird bei der Beschleunigung des Wachstums von STATS eine treibende Kraft sein“, sagte Carl Mergele, Chief Executive Officer bei STATS. „Ihr Fokus auf dem Aufbau von Teams und der Skalierung von Unternehmen wird es uns ermöglichen, Finanzentscheidungen in Echtzeit zu treffen, sodass wir unser Unternehmen weiterhin weltweit erweitern können.“

Vor ihrer Arbeit bei VCG war Hansen Vice President für Internationale Finanzen und Geschäftsentwicklung bei Omnitracs, einem Pionier im Bereich Fuhrparkmanagement und -technologien. Bei Omnitracs war sie zuständig für die Förderung der Präsenz von Omnitracs in Kanada, Mexiko und Brasilien und leistete dafür Beiträge in den Bereichen Finanzaufsicht, Entwicklung von Markteinführungsstrategien, Leitung von Prüfungen und Implementierung von Prozesseffizienzen. Vor ihrer Zeit bei Omnitracs hatte Hansen zudem verschiedene operative und leitende Rollen bei XRS Corporation, Deloitte und RSM inne. Sie hat einen Bachelor of Science in Rechnungswesen von der Northwest Missouri State University inne und ist zugelassene Wirtschaftsprüferin.

„Angesichts der derzeitigen Situation der Branche ist dies eine spannende Zeit für meine Arbeit bei STATS“, sagte Hansen. „Ich freue mich auf die Gelegenheit, Teil eines begabten Teams zu werden, das bei Sport und Technologie eine Spitzenstellung einnimmt, das Potential für exponentielles Wachstum auf dem Markt besitzt und durch die Anwendung der Operational Best Practices von Vista auf Exzellenz ausgerichtet ist.“

Über STATS

STATS ist Weltmarktführer im Bereich Sportinformationen und bewegt sich im Schnittpunkt von Sport und Technologie. Die weltweit innovativsten Marken, Technologiefirmen, Ligen sowie Dutzende von Teams bei Weltmeisterschaften vertrauen auf STATS, um ihren Weg zum Sieg zu finden. STATS kombiniert die schnellste und genaueste Datenplattform mit Videoanalyse, Sport Content und Forschung, Spieler-Tracking mit neuester künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um unvergleichbare Medien- und Teamleistungslösungen zu bieten. Als Pionier bei Live-Sportdaten beschleunigt STATS weiterhin mit STATS Edge™, der ersten leistungsstarken Teamlösung auf Grundlage von KI, die Innovationen in der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.stats.com und folgen Sie STATS auf Twitter @STATS_Insights.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180917005815/de/