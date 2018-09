Stellungnahme durch Syngenta: Medienberichterstattung zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Yavatmal

Syngenta ist zutiefst bestürzt, dass es infolge des Kontakts mit Pflanzenschutzmitteln in der Region Yavatmal im indischen Bundesstaat Maharashtra Ende 2017 zu Todesfällen und ernsthaften Erkrankungen von Arbeitern gekommen ist. Schweizer Medien haben über diese Vorkommnisse in den vergangenen Tagen berichtet.

Der Bericht des SIT lobt die Bemühungen, die Syngenta während und unmittelbar nach den Vorkommnissen unternommen hat, ausdrücklich. Syngenta reagierte als erstes Unternehmen auf den Vorfall und arbeitete eng mit der Distriktverwaltung zusammen. Syngenta stellte umgehend Schutzausrüstungen zur Verfügung, Schulungen zur richtigen und sicheren Handhabung sowie eine umfassende medizinische Behandlung der Betroffenen.

„Polo“ wurde in den letzten 14 Jahren erfolgreich und sicher von indischen Landwirten im ganzen Land verwendet, ohne dass es dabei zu einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit gekommen wäre. Das Produkt ist weder im Bundesstaat Maharashtra noch im Rest des Landes verboten oder vom Verkauf ausgeschlossen. „Polo“ ist vom Indischen „Central Insecticide Board & Registration Committee“ (CIB & RC) registriert und erfüllt sämtliche vorgeschriebenen Registrierungsrichtlinien, für die etwa der Schutz von und die Wirkung auf Mensch, Tier und Umwelt ausschlaggebend sind. „Polo“ ist mit einem blauen Dreieck klassifiziert, was bedeutet, dass es für Haut und Schleimhäute ungefährlich ist.

In den mehr als 90 Ländern, in denen Syngenta tätig sind, legen wir grössten Wert auf die sichere Verwendung unserer Pflanzenschutzmittel und Produkte. Um unserer Produktverantwortung nachzukommen, ergreifen wir eine Vielzahl von Massnahmen, wie etwa Schulungen für Ärzte, Trainings zur sicheren Handhabung von Pflanzenschutzmitteln und dem Einsatz von individuellen Schutzausrüstungen (PSA). Bei jedem Treffen mit Landwirten führen wir Trainingsprogramme durch, um diese im sicheren Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zu schulen und ihnen die „Fünf Goldenen Regeln“ im Umgang mit unseren Produkten zu vermitteln. In den vergangenen vier Jahren hat Syngenta weltweit mehr als 25 Millionen Landwirte in der sicheren Verwendung und Handhabung unserer Produkte geschult. Allein in Südasien haben wir 2017 rund 5,56 Millionen Landwirte in der sicheren Handhabung unserer Produkte geschult.

Seit dem tragischen Vorfall in Yavatmal haben unsere Mitarbeiter verstärkt Massnahmen ergriffen, um unserer Verantwortung vor Ort sowie in der angrenzenden Regionen nachzukommen. Wir haben Ärzte explizit auf den Umgang mit ähnlichen Gesundheitsproblemen vorbereitet und mobile Gesundheitskliniken eingerichtet, um die Behandlung von betroffenen Bauern zu unterstützen. Seit Beginn des Programms haben unsere mobilen Gesundheitskliniken mehr als 25 000 Familien erreicht. In Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und Verantwortlichen haben wir mehr als 10 000 Schutz-Kits an Arbeiter verteilt, die mit dem Sprühen von Pflanzenschutzmitteln beschäftigt sind. All diese Massnahmen haben wir ungeachtet der Tatsache ergriffen, dass die tragischen Vorfälle nicht das Verschulden von Syngenta sind. Wir sehen es als unsere Aufgabe, uns für die Menschen und Landwirte in der Region zu engagieren und uns für ihre Gesundheit und Sicherheit einzusetzen – und Worten auch Taten folgen zu lassen.

In den aktuellen Medienberichte wird weder berücksichtigt noch erwähnt, dass es in Indien mehr als 30 Hersteller lokaler Generika und mehr als 200 identische sogenannte „Me Too“-Produkte gibt, deren Zusammensetzung sehr ähnlich ist und die ebenfalls auf dem Markt verkauft werden. Diese Produkte wurden oft als „Polo“ vermarktet, jedoch ohne die Hinweise und Begleitinformationen, die Syngenta für einen sicheren Umgang mit dem Produkt für unabdingbar hält und daher jedem Produkt standardmässig anfügt.

Zahlreiche Produkte, die Diafenthiuron, den Wirkstoff von Polo, beinhalten, sind weltweit in mehr als 25 Ländern registriert. Polo ist in der Schweiz nicht verboten, sondern es ist in der Schweiz nicht registriert und wird demzufolge hierzulande auch nicht verkauft. Rund um die Welt wird Syngentas „Polo“ ausschliesslich durch von Syngenta autorisierten Vertriebs- und Einzelhändlern verkauft, die in der sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts umfassend geschult sind.

Über Syngenta

Syngenta ist ein führendes Agrarunternehmen, das zur Verbesserung der Nahrungssicherheit weltweit beiträgt, indem es Millionen von Landwirten hilft, die verfügbaren Ressourcen besser zu nutzen. Mit erstklassiger Forschung und innovativen Lösungen leisten unsere 28 000 Mitarbeitenden in über 90 Ländern einen Beitrag, um die Anbaumethoden in der Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Wir setzen uns dafür ein, Ackerland vor Degradation zu bewahren, Biodiversität zu fördern und ländliche Gemeinschaften zu stärken. Weitere Informationen finden Sie auf www.syngenta.com und www.goodgrowthplan.com. Folgen Sie uns auf Twitter® unter www.twitter.com/Syngenta.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen sind in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Aussagen sind allgemein durch Wörter oder Wendungen wie „glauben“, „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „können“, „sollten“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortführen“ oder die Verneinung dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten realisieren, können die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitpunkt der Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen und/oder dem Zeitpunkt abweichen, die/der in den in die Zukunft gerichteten Aussagen dargelegt wurde/-n, und Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Syngenta hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen infolge von Entwicklungen, die nach dem Zeitraum eintreten, den diese Pressemitteilung abdeckt, oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180918005632/de/