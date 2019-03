STEMMER IMAGING veröffentlicht Halbjahresbericht 2018/2019 - solides Umsatzwachstum und hohe Orderdynamik bilden Basis für ein stärkeres zweites Halbjahr

STEMMER IMAGING AG, DE000A2G9MZ9

STEMMER IMAGING veröffentlicht Halbjahresbericht 2018/2019 - solides Umsatzwachstum und hohe Orderdynamik bilden Basis für ein stärkeres zweites HalbjahrPuchheim, 27. März 2019 - Die STEMMER IMAGING AG legt heute ihren Halbjahresbericht 2018/2019 vor. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Zeitraum vom 01. Juli bis 31. Dezember 2018 einen Umsatz von EUR 50,7 Mio. (Vorjahr: EUR 47,4 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von EUR 4,0 Mio. nach EUR 4,4 Mio. im Vorjahr. Mit einem Orderwachstum über dem Branchendurchschnitt und positiven Synergieeffekten im zweiten Halbjahr aus der Akquisition der französischen ELVITEC ist die Basis für weiteres Wachstum gelegt. Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) erwirtschaftete auf Basis der erstmalig angewendeten International Financial Reporting Standards (IFRS) im ersten Geschäftshalbjahr 2018/2019 einen Anstieg des Umsatzes um rund 7 % von EUR 47,4 Mio. im Vorjahreshalbjahr 2017/2018 auf EUR 50,7 Mio. Bezogen auf das zweite Quartal stieg der Umsatz gestützt auf steigende Orders von EUR 25,4 Mio. um 7,1 % auf EUR 27,2 Mio. Der um einmalige Kosten insbesondere für die Akquisition von ELVITEC und für die Umstellung auf die International Financial Reporting Standards bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug im Berichtshalbjahr EUR 4,0 Mio. nach EUR 4,4 Mio. in der Vorjahresperiode. Aufgrund der wichtigen strategischen Weichenstellungen im ersten Halbjahr, die dem weiteren Ausbau der Wettbewerbsposition und der Beschleunigung des künftigen Wachstums dienen, wurde die Ergebnismarge kurzfristig belastet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich in der Berichtsperiode auf EUR 3,3 Mio. gegenüber EUR 3,8 Mio. im Vorjahr. Mit Blick auf die Gewinnentwicklung ist zu beachten, dass die französische Tochtergesellschaft ELVITEC erstmalig seit Beginn des zweiten Quartals 2018/2019 konsolidiert wurde. Folglich werden sich Synergieeffekte wie Einkaufsvorteile und der Abbau von Doppelstrukturen mit der vollständigen Integration bereits im zweiten Halbjahr 2018/2019 positiv auswirken.

Kennzahlen (in Mio. EUR) 01.07.2018 bis 31.12.2018 (Halbjahr 2018/2019) 01.07.2017 bis 31.12.2017 (Halbjahr 2017/2018) 01.10.2018 bis 31.12.2018 (Q2 2018/2019) 01.10.2017 bis 31.12.2017 (Q2 2017/2018) Umsatz 50,7 47,4 27,2 25,4 EBITDA* 4,0 4,4 1,8 2,3 EBIT* 3,3 3,8 1,4 1,8 EBT* 3,7 3,8 1,7 1,8 Auftragseingang 56,4 52,9 30,5 28,5

*bereinigt Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von STEMMER IMAGING entwickelte sich erfreulich. Mit einem Plus von 6,6 % stieg der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2018/2019 auf EUR 56,4 Mio. gegenüber EUR 52,9 Mio. im Vorjahreshalbjahr an. Damit liegt die positive Entwicklung des Ordervolumens über dem Branchendurchschnitt der industriellen Bildverarbeitung, deren Erlöse 2018 laut Aussage des VDMA stagnierten bzw. leicht rückläufig waren. Insbesondere im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 nahm die Orderdynamik der STEMMER IMAGING auf EUR 30,5 Mio. gegenüber EUR 28,5 Mio. im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 zu. Im Berichtshalbjahr ist es STEMMER IMAGING gelungen, sein Vertriebspotenzial über die Grenzen des europäischen Kontinents hinaus auszuweiten. Im August 2018 wurde mit der Nanjing Inovance Industrial Vision Technology aus China eine für beide Seiten gleichermaßen bereichernde Kooperation geschlossen. Im Oktober 2018 beteiligte sich STEMMER IMAGING erstmalig an einem innovativen Softwarespezialisten, der österreichischen Perception Park GmbH; das Closing der Transaktion hat im Februar 2019 stattgefunden. Damit setzte STEMMER IMAGING seine Expansionsstrategie konsequent fort und erweiterte sein Produktportfolio um eine wegweisende Zukunftstechnologie mit hohem Wachstumspotenzial. "Wir sind im Berichtshalbjahr solide gewachsen und haben mit einer im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Steigerung des Auftragseingangs die Basis für weiteres Wachstum gelegt. Besonders die Dynamik im Dezember mit dem höchsten monatlichen Ordervolumen im zweiten Halbjahr in Höhe von EUR 13,2 Mio. verleiht uns Rückenwind. Sollte sich die gesamtwirtschaftliche Lage nicht weiter eintrüben, blicken wir optimistisch gestimmt in die Zukunft. Im Rahmen unserer Expansionsstrategie spielen weiterhin Akquisitionen eine wichtige Rolle. Das derzeitige Umfeld bietet uns in dieser Hinsicht eine Reihe attraktiver Chancen, die wir sorgfältig prüfen werden", sagt Lars Böhrnsen, CFO der STEMMER IMAGING AG. Auf Basis einer robusten Entwicklung beim Auftragseingang, der Tatsache, dass sich positive Effekte in Form von Einkaufsvorteilen der akquirierten ELVITEC speziell in der zweiten Geschäftsjahreshälfte auswirken werden, und dem strategischen Unternehmensziel, das Produkt- und Dienstleistungsportfolio der STEMMER IMAGING weiter zu diversifizieren, um somit auch neue Anwenderbranchen zu ergänzen, rechnet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem Umsatzvolumen von EUR 108 Mio. bis EUR 114 Mio. und mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von EUR 10,0 Mio. bis EUR 12,2 Mio. Der Halbjahresfinanzbericht der STEMMER IMAGING AG zum 31. Dezember 2018 steht unter https://www.stemmer-imaging.de/de/investor-relations/ als Download zur Verfügung.Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung. Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z. B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u. a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu.Kontakt: STEMMER IMAGING AG Lena Vitzthum Investor Relations Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-165ir@stemmer-imaging.dewww.stemmer-imaging.de

27.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim

Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 792249 Ende der Mitteilung DGAP News-Service

792249 27.03.2019