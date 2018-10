Sterling & Wilson fasst 200 MW Solar-PV-Projekte in Kasachstan ins Auge

Sterling and Wilson, das weltweit führende Solar-EPC-Unternehmen, hat Pläne angekündigt, in Kasachstan einzusteigen. Das Unternehmen zielt darauf ab, bis 2020 EPC für Solar PV-Projekte mit einer Kapazität von 200 MW in Kasachstan zu liefern. Es wird davon ausgegangen, dass das Land im Oktober Angebote für 180 MW Solar-PV-Anlagen erhalten wird. Dies ist Teil einer von der Regierung Kasachstans Anfang des Jahres angekündigten Ausschreibungsserie.

Bikesh Ogra, CEO-Solar, Sterling and Wilson sagte: „Obwohl Kasachstan über riesige Ölreserven verfügt, ist die wachsende Energienachfrage einer der Gründe für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Internationale Energieagentur hat vorausgesagt, dass sich die Energienachfrage des Landes bis zum Jahr 2035 verdoppeln wird. Die wachsende Sorge des zentralasiatischen Landes über den Klimawandel ist ebenfalls einer der Faktoren, die den Wechsel zu erneuerbarer Energie begünstigen. Sterling and Wilson erkundet sämtliche Möglichkeiten, um das Land dabei zu unterstützen, seine Ziele im Bereich erneuerbare Energien zu erreichen.“

Sterling and Wilson hat eine Tochtergesellschaft in Kasachstan, die über eine Kategorie-1-Lizenz verfügt. Das lokale Unternehmen würde die Durchführung der Solar-PV-Projekte übernehmen.

Sterling and Wilson ist zum heutigen Zeitpunkt über Indien hinaus mit über 50 MWp an funktionsfähigen Solar-PV-Anlagen in den Philippinen, die mehr als 30.000 Haushalte versorgen und einem anderen 60 MWp-Projekt, das sich in der Inbetriebsetzungsphase in Bangladesch befindet, auf dem asiatischen Kontinent aktiv präsent.

Das aktuelle Solar-EPC-Portfolio von Sterling and Wilson umfasst 6,14 GWp in verschiedenen Regionen wie Afrika, Mittlerer Osten, Asien, Australien, Lateinamerika und den USA. Das Unternehmen baut momentan eine Solar-PV-Anlage für 1177 MWp in Abu Dhabi, die bisher die weltweit größte Solar-PV-Anlage an einem einzigen Standort darstellt. Ferner befinden sich zahlreiche Projekte in Sambia, Ägypten, Namibia, Niger, Jordanien, Argentinien und Marokko im Bau.

Sterling and Wilson ist ein hervorragendes Beispiel der neuen Energierevolution. Mit einem Solarenergieportfolio von mehr als 6,14 GWp+ in verschiedenen Regionen ist Sterling and Wilson ein global führendes Unternehmen der grünen Energiewelle. Während das Unternehmen früher vorrangig auf Indien konzentriert war, operiert Sterling and Wilson nun in fast 30 Ländern. Mit der Vision, eine grüne Welt aufzubauen, macht Sterling and Wilson Energie weltweit und großflächig zugänglich und bezahlbar. Besuchen Sie uns unter www.sterlingandwilson.com

