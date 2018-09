Steve Bannons neuer Dokumentarfilm Trump @War startet kostenlosen Online-Zugang

Trump @War in Zusammenarbeit mit seinem Online-Vertriebspartner, The Western Journal, freut sich bekannt zu geben, dass der gesamte HD-Spielfilm Trump @War kostenlos und weltweit für Zuschauer unter Trumpmovienow.com verfügbar ist.

„Das Western Journal leistet großartige Arbeit und wir sind froh, dass sie mit uns zusammenarbeiten“, sagte Stephen K. Bannon. „Es ist ein Film, den jeder Amerikaner, unabhängig von seinen politischen Ansichten, sehen sollte. Es ist eine historische Zeit für unser Land und niemand sollte bei den bevorstehenden Wahlen im Abseits stehen.“

Unter der Regie von Bannon und produziert von Dan Fleuette, erzählt Trump @War den bedeutendsten Wahlkampf der jüngsten US-Geschichte und blickt auf die wichtigen Zwischenwahlen im November 2018, die das Erbe von Präsident Trump besiegeln werden.

„Steve Bannon und das Team haben es wieder geschafft. Dies ist der fesselndste Dokumentarfilm des Jahres 2018. Wir fühlen uns geehrt, Teil des Teams zu sein, das es weltweit jedem ermöglicht, den Film kostenlos auf jedem Gerät zu sehen“, sagte Patrick Brown, CEO von The Western Journal.

„Die jüngste Unterdrückung konservativer Inhalte durch Big Tech hat dies zu einer besonders schwierigen Aufgabe gemacht“, fügte Brown hinzu. „Aber dank unseres Teams von Technologieexperten kann dieser Film einfach mit einer SMS oder dem Link per E-Mail mit Freunden und Familie geteilt werden.“

Trump @War zeigt Corey Lewandowski, Pete Hegseth, Sebastian Gorka, Raheem Kassam, Sonnie Johnson, Raynard Jackson, Alfredo Ortiz, Dr. Sasha Gong, Erik Prince, Joe Concha, Lianchao Han, Bill Gertz, Michael Caputo und Rob Wasinger in den Hauptrollen.

„Bei dieser Wahl geht es um den höchstmöglichen Einsatz für unser Land“, sagte Dr. Sebastian Gorka, ehemaliger Deputy Assistant von Präsident Trump, der in Trump @War spielt.

Donald Trump trat mit der vernünftigen Plattform America First an, einer revitalisierten Wirtschaft, Steuersenkungen, besseren Handelsabkommen und dem Versprechen, die amerikanische Souveränität mit Einwanderungsreformen wiederherzustellen, und entfachte eine stille Leidenschaft in den Herzen seiner Anhänger und gewann die Präsidentschaft. Es war wohl der bedeutendste Wahlkampf in der jüngsten Geschichte der USA. Es wird die anhaltende Revolution in der amerikanischen Politik hervorgehoben und der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von Präsident Trump als politischem Neuling, der die etablierten politischen Klassen in beiden Parteien stürzte und einen atemberaubenden Sieg für die vergessenen Männer und Frauen der Nation erreichte.

Gerald Seib, der Chef des Washingtoner Büros für The Wall Street Journal, schrieb kürzlich in einem Artikel mit dem Titel „The 'Deplorables' Called Into Battle Again“: „Während die Zwischenwahlen näher rücken, versammelt Präsident Trumps ehemaliger politischer Guru Steve Bannon die Truppen … es ist eine Stunde und 15 Minuten reines Trumpianisches Adrenalin … und schließt mit einer Mahnung an die Notwendigkeit, 2018 für Republikaner zu stimmen, um die Bemühungen der Liberalen abzuwehren, den Präsidenten anzuklagen.“

Bannon und Fleuette schrieben und koproduzierten auch Clinton Cash, einen explosiven investigativen Dokumentarfilm, der half, die Korruption der Clinton Foundation vor den Wahlen 2016 aufzudecken.

