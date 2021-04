Scout24 AG: Ver?ffentlichung gem?? ? 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Scout24 AG, DE000A12DM80

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten Name: Scout24 AG Stra?e, Hausnr.: Bothestr. 13-15 PLZ: 81675 Ort: M?nchenDeutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5493007EIKM2ENQS7U66 2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Ver?u?erung von Aktien mit Stimmrechten ? Erwerb bzw. Ver?u?erung von Instrumenten ? ?nderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ? Sonstiger Grund: 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Morgan StanleyRegistrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika 4. Namen der Aktion?re mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.? 5. Datum der Schwellenber?hrung: 13.04.2021 6. Gesamtstimmrechtsanteile ? Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach ? 41 WpHG neu 5,14 % 0,31 % 5,45 % 105700000 letzte Mitteilung 4,43 % 0,31 % 4,74 % / 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbest?nden a. Stimmrechte (?? 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % ? direkt (? 33 WpHG) zugerechnet (? 34 WpHG) direkt (? 33 WpHG) zugerechnet (? 34 WpHG) DE000A12DM80 0 5428185 0,00 % 5,14 % Summe 5428185 5,14 % b.1. Instrumente i.S.d. ? 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments F?lligkeit / Verfall Aus?bungs?zeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % R?ck?bertragungsanspruch aus Wertpapierleihe jederzeit jederzeit 332175 0,31 % ? ? Summe 332175 0,31 % b.2. Instrumente i.S.d. ? 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments F?lligkeit / Verfall Aus?bungs?zeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Retail Structured Product 13.08.2070 jederzeit Bar 80 0 % ? ? ? Summe 80 0,000075685904 % 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen? Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollst?ndige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder h?her Instrumente in %, wenn 5% oder h?her Summe in %, wenn 5% oder h?her Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley International Holdings Inc. % % % Morgan Stanley International Limited % % % Morgan Stanley Investments (UK) % % % Morgan Stanley & Co. International plc % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. % % % Morgan Stanley & Co. LLC % % % Prime Dealer Services Corp. % % % - % % % Morgan Stanley % % % Morgan Stanley Capital Management, LLC % % % Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. % % % Morgan Stanley Investment Management Inc. % % % 9. Bei Vollmacht gem?? ? 34 Abs. 3 WpHG (nur m?glich bei einer Zurechnung nach ? 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % % 10. Sonstige Informationen:? Datum19.04.2021

19.04.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 AG Bothestr. 13-15 81675 M?nchen

Deutschland Internet: www.scout24.com ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1186394??19.04.2021?