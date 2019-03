Sto SE & Co. KGaA: Konzernumsatz wächst 2018 nach vorläufigen Zahlen um 4,3 % auf rund 1.332 Mio. EUR

Sto SE & Co. KGaA, DE0007274136

P R E S S E I N F O R M A T I O NSto SE & Co. KGaA, Stühlingen

- Sto-Konzernumsatz wächst 2018 nach vorläufigen Zahlen um 4,3 % auf rund 1.332 Mio. EUR

- Ergebnis aufgrund deutlicher Kostensteigerungen in der Beschaffung unter Vorjahr, erreicht aber prognostizierte Kennzahlen

- Vorstand schlägt unveränderte Dividende von 0,31 EUR je Kommanditvorzugs- und 0,25 EUR je Kommanditstammaktie plus stabilem Sonderbonus von 3,78 EUR je Aktie vor

Stühlingen, 29. März 2019 - Die Sto SE & Co. KGaA, international bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, konnte im Geschäftsjahr 2018 aus eigener Kraft expandieren. Nach vorläufigen Berechnungen erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 4,3 % auf rund 1.332 Mio. EUR (Vorjahr: 1.277,4 Mio. EUR) und erreichte damit nahezu den prognostizierten Anstieg von 4,4 % auf 1.333 Mio. EUR. Abzüglich der negativen Währungseinflüsse, die sich im Berichtsjahr auf -15,3 Mio. EUR beliefen, wuchs Sto rein organisch um 5,5 %.

Das Konzern-EBIT 2018 liegt voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau von 84,0 Mio. EUR, aber innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 80 Mio. EUR bis 90 Mio. EUR. Hauptgrund für den Rückgang waren die im gesamten Jahresverlauf anhaltenden, enormen Kostensteigerungen in der Beschaffung, die nicht vollständig durch die vorgenommenen Verkaufspreiserhöhungen kompensiert werden konnten.

Die persönlich haftende Gesellschafterin STO Management SE hat in ihrer heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung der Sto SE & Co. KGaA am 19. Juni 2019 durch ihren Vorstand eine unveränderte Gewinnausschüttung in Höhe von 26.049.060,00 EUR vorzuschlagen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats erhalten die Kommanditvorzugsaktionäre damit eine Basisdividende von 0,31 EUR sowie einen Sonderbonus von 3,78 EUR je Aktie und die Kommanditstammaktionäre eine Basisdividende von 0,25 EUR sowie einen Sonderbonus von ebenfalls 3,78 EUR je Aktie.

Der geprüfte Konzernabschluss 2018 der Sto SE & Co. KGaA mit dem Ausblick für 2019 wird am 30. April 2019 veröffentlicht.

Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.

Ansprechpartner: Rolf Wöhrle, Vorstand Finanzen der STO Management SE, diese handelnd für die Sto SE & Co. KGaA, Tel.: 07744/57-12 41, E-Mail: r.woehrle@sto.com Redaktionsbüro tik, Tel.: 0911/9597-871, E-Mail: cw@tik-online.de

29.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 79780 Stühlingen

Deutschland Telefon: +49 (0)7744 57-0 Fax: +49 (0)7744 57-2178 E-Mail: info@sto.com Internet: www.sto.de ISIN: DE0007274136 WKN: 727413 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 793461 Ende der Mitteilung DGAP News-Service

793461 29.03.2019