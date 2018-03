Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB SICHERT 50 MILLIONEN EURO FINANZIERUNG

Stockholm IT Ventures AB, SE0006027546

STOCKHOLM IT VENTURES AB SICHERT 50 MILLIONEN EURO FINANZIERUNG Stockholm IT Ventures AB und GEM Global Yield Fund (GEF) haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die Stockholm IT Ventures AB nach eigenem Ermessen Zugang zu bis zu 50 Millionen Euro ermöglicht STOCKHOLM, SCHWEDEN (23. März 2018) - Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE 0006027546 -Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB), ein schwedisches Technologieunternehmen, das sich auf saubere und effiziente kostengünstige Kryptowährungs-Mining spezialisiert hat, gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung für eine Finanzierung über 50 Millionen Euro mit GEM Global Yield Fund abgeschlossen hat (GEF). Der Vertrag gibt Stockholm IT Ventures die Möglichkeit, neue Aktien von Stockholm IT Ventures für bis zu 50 Millionen Euro beziehen zu lassen (Share Subscription Facility). Der Preis für jeden Bezug orientiert sich auf 90% des durchschnittlichen Handelsvolumens in Stockholm IT Ventures-Aktien für einen Zeitraum von 15 Handelstagen vor jeder Zeichnung. GEM hat zugestimmt, seine Optionen in Stockholm IT Ventures-Aktien zu folgenden Bedingungen umzutauschen: die ersten 33% zu einem Preis von 0,10 Euro pro Aktie und die zweiten 33% zu einem Preis von 0,20 Euro pro Aktie ausgeübt werden. Die restlichen Optionen sollen zu 0,30 Euro pro Aktie ausgeübt werden. Die Festschreibung der Ausübungspreise korreliert gut mit dem Bestreben des Unternehmens, die Verwässerung bei der Kapitalbeschaffung zu reduzieren, und bietet ein Instrument, mit dem die Mittel nur nach Bedarf abgerufen werden können. "Diese Vereinbarung wird dazu beitragen, unsere Vision zu beschleunigen, eine stärkere Grundlage für die Kryptowährungsinfrastruktur zu schaffen, die es den Mining-Operations ermöglichen wird, zu wachsen. Wir beschaffen jetzt die restlichen Mittel, die für die gesamte Transaktion benötigt werden. Wir werden einen möglichst grossen Anteil der Gesamtfinanzierung über Fremdkapital sicherstellen, so dass die Verwässerung für die Aktionäre klein bleibt.", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT. "Wir werden weiterhin umweltfreundliche Technologieplattformen entwickeln und gleichzeitig unsere Position als globaler Marktführer im Bereich Krypto-Mining und -Produktion für saubere Energie stärken und unsere Blockchain-Aktivitäten und -Services weiter ausbauen. Wir danken GEM für ihr Vertrauen in uns und unsere Strategie und wir sind der Ansicht, dass GEM einen weiteren wichtigen Baustein in unserem ehrgeizigen Projekt darstellt. " Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere, effiziente und kostengünstige Kryptowährungs-Mining- und -Produktions-technologien sowie auf Blockchain-Verfahren. Alle Mining-Aktivitäten nutzen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und modernste Technologien, die bis zu 80% weniger Energie benötigen als die herkömmliche Gewinnung von Bitcoin. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungs-Technologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Details zum Bytemine (BYTM) -Token und dem White Paper des Unternehmens finden Sie hier: www.bytemine.io Über GEM Gruppe Global Emerging Markets (www.gemny.com) wurde 1991 gegründet. GEM ist eine Investmentgruppe mit einem Volumen von USD 3,4 Milliarden, die 375 Transaktionen in 72 Ländern abgeschlossen hat. Die Firma konzentriert sich auch alternative Asset-Klassen, die eine Vielzahl von Anlagevehikeln auf der ganzen Welt verwaltet. Die Investmentvehikel von GEM bieten der Gruppe und ihren Anlegern ein diversifiziertes Portfolio von Anlageklassen, die das globale Spektrum privater Investments abdecken. Jedes Anlagevehikel verfügt über einen unterschiedlichen Grad an operativer Kontrolle und ein risikoadjustiertem Ertrags- und Liquiditätsprofil. Unsere Familie von Fonds und Anlageinstrumenten bietet GEM und seinen Partnern ein Engagement in Small-Mid-Cap-Management Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPEs) und ausgewählten Venture-Investments. Zu den Fonds von GEM gehören: der CITIC-GEM Fund, der Kinderhook, der GEM Global Yield Fund, der GEM India und der VC Bank / GEM Mena Fund *. (* GEM hat im ersten Quartal 2010 sowohl seine LP- als auch seine GP-Anteile verlassen.) Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com The Global Emerging Markets Group Warren P. Baker wbaker@gemny.com +1 212 582 3400

