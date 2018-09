Straubinger Tagblatt: Altersbezüge von Bundespräsidenten - Kein Aristokratenstatus

Straubing - Natürlich ist es nicht mit der Würde des Amtes vereinbar, dass jemand, der weiter ein wichtiger Repräsentant des Staates sein soll, bei einem Unternehmen anheuern muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dennoch sind alle Ämter in einer Demokratie ...

Straubing - Natürlich ist es nicht mit der Würde des Amtes vereinbar, dass jemand, der weiter ein wichtiger Repräsentant des Staates sein soll, bei einem Unternehmen anheuern muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dennoch sind alle Ämter in einer Demokratie Ämter auf Zeit - auch das höchste Staatsamt darf deshalb nicht mit einem Aristokratenstatus auf Lebenszeit verbunden sein. Wenn dann auch noch die Realität zeigt, dass es mit der Würde ohnehin nicht so weit her ist, weil der Reisekostenetat schamlos für alles Mögliche ausgenutzt wird, dann ist es Zeit, an der Praxis des "Ehrensolds" etwas zu ändern.

