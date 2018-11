Straubinger Tagblatt: Organspende - Gegenvorschlag eine Chance geben

Straubing - Abhilfe könnte die "doppelte Widerspruchslösung" schaffen (...). Ein radikaler Schritt, bei dem sich der Staat quasi der sterblichen Überreste seiner Bürger bemächtigt. Das sorgt vielfach für Unbehagen. Mag eine Gesetzesänderung in diesem Sinne auch in bester Absicht erfolgen, bleibt ...

Straubing - Abhilfe könnte die "doppelte Widerspruchslösung" schaffen (...). Ein radikaler Schritt, bei dem sich der Staat quasi der sterblichen Überreste seiner Bürger bemächtigt. Das sorgt vielfach für Unbehagen. Mag eine Gesetzesänderung in diesem Sinne auch in bester Absicht erfolgen, bleibt sie dennoch ein massiver Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht und die Menschenwürde. Aus der freiwilligen und verantwortungsbewussten Entscheidung, seine Organe nach dem eigenen Ableben zu spenden, würde eine von vielfachem Misstrauen begleitete Bürgerpflicht. Bevor es so weit kommt, sollte man dem Gegenvorschlag zumindest eine Chance geben. Die "verbindliche Entscheidungslösung" (...) sieht vor, dass die Bereitschaft zur Organspende regelmäßig beim Abholen eines neuen Personalausweises oder Passes abgefragt wird. Ein Denkanstoß also gerade für jene, die sich bislang vor einer Beschäftigung mit dem unangenehmen Thema drückten.

