Straubinger Tagblatt: Prozess in Chemnitz - Im Zweifel für den Angeklagten

Straubing - Die Staatsanwaltschaft ist mit der Anklage ein hohes Risiko eingegangen. Denn nach allem, was öffentlich bekannt ist, ist die Beweislage recht dünn. Es ist nur ein Messer gefunden worden, und auf dem fanden sich nur DNA-Fragmente des mutmaßlichen Haupttäters, der weiter auf der Flucht ist. Der Hauptbelastungszeuge will erst Stichbewegungen, dann vielleicht bloß Schläge gesehen haben, angeblich ist er unter Druck gesetzt worden. Auch andere Zeugenaussagen sind widersprüchlich. Ob sich der Totschlags-Vorwurf untermauern lässt, ist fraglich. Und wenn nicht? In dubio pro reo. Möglich, dass dann der Volkszorn wieder hochkocht. Seit der Tat ist Chemnitz nicht wieder ganz zur Ruhe gekommen. Doch das darf für den Rechtsstaat keine Rolle spielen.

