26.01.2018 - 10:19 Uhr Strom tanken am Bahnhof: Erste E-Ladestation in Bönen in Betrieb

Bönen - Für einen wichtigen Schritt in Richtung E-Mobilität sorgten am Donnerstagmittag die Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) Kamen-Bönen-Bergkamen. Sie haben am Bahnhof die erste öffentliche Stromtankstelle in Betrieb genommen. Den vollständigen Artikel auf www.wa.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick