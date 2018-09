STS Group AG schafft mit neuem Auftrag 'Durchbruch' bei elektrischen Autos im chinesischen Markt

STS Group AG, DE000A1TNU68

STS Group AG schafft mit neuem Auftrag "Durchbruch" bei elektrischen Autos im chinesischen MarktHallbergmoos/München, 05. September 2018. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte weltweite Systemlieferant für die Nutzfahrzeugindustrie, hat den Auftrag zur Lieferung eines Batteriedeckels für ein Elektrofahrzeugmodell erhalten. Dieser Auftrag ist in mehrfacher Hinsicht von strategischer Bedeutung für die Gesellschaft, da er auch ein neues Segment erschließt: Die STS Group wird damit Tier-1-Zulieferer für einen EV OEM in China. "Wir freuen uns über diesen Auftrag zur Lieferung dieser speziellen Komponenten aus mehreren Gründen ganz besonders. So ist er zum einen ein Durchbruch von STS China, um im Zukunftsmarkt für Elektromobilität nachhaltig Fuß zu fassen - mit dieser Order qualifizieren wir uns auch in diesem Bereich als Tier-1-Zulieferer. Zum anderen ist der Auftrag selber ein Statement: Ein Unternehmen aus einem Land mit großem Entwicklungspotenzial in Sachen E-Mobilität baut genau in diesem Bereich auf unsere Expertise - das bestärkt uns in unserer Arbeit sehr, da wir damit unsere Position in China stärken und gleichzeitig ein neues Einsatzfeld unserer Technologie erschließen", erläutert Andreas Becker, CEO der STS Group AG.Über STS Group:Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein weltweit führender Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie im Soft und Hard Trim Bereich. Die Unternehmensgruppe, die auf eine Tradition und Expertise seit 1934 zurückblicken kann, beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter und hat im Jahr 2017 einen pro forma Umsatz von über 425 Mio. Euro erzielt. Die STS Group produziert in ihren insgesamt 16 Werken in Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Mexiko, Brasilien und China Kunststoff- und Akustikkomponenten, wie z. B. feste und flexible Fahrzeugverkleidungen, geräusch- und vibrationsdämpfende Werkstoffe und ganzheitliche Innenraum- und Außenverkleidungs-Systeme. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten und Komponenten aus SMC (Sheet Molding Compound). STS hat einen starken Footprint mit Werken in China, Europa, Mexiko sowie Brasilien. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller.STS Group AG Zeppelinstrasse 4 85399 Hallbergmooswww.sts.groupInvestor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.comAnsprechpartner Wirtschaftspresse Newskontor - Agentur für Kommunikation Marco Cabras Tel.: +49 (0)172 2142968 E-Mail: marco.cabras@newskontor.de

05.09.2018

Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Zeppelinstraße 4 85399 Hallbergmoos

Deutschland Telefon: +49 (0)811 124494 0 E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

