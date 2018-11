Studie der Brightline Initiative identifiziert Erkenntnisse aus Krisenmodus, die zu einer Stärkung der Fähigkeiten bei der Strategieumsetzung führen

Die Initiative Brightline™ gibt heute gemeinsam mit Quartz Insights die Veröffentlichung des Forschungsberichts „Learning From Crisis Mode – Implications for Better Strategy Implementation“ (Aus dem Krisenmodus lernen - Folgen für eine bessere Strategieumsetzung) bekannt. Der Bericht führte aus, inwieweit Folgen von Krisen zu einer besseren Strategieumsetzung führen können. Von den Teilnehmern aus allen Teilen der Welt bekleidet die Mehrheit leitende Führungspositionen (52%) und arbeitet bei Unternehmen mit einem jährlichen weltweiten Umsatz von einer Milliarde US-Dollar oder mehr (65%). Er bietet den Lesern Schlüsselpraktiken und Empfehlungen, um die Fähigkeiten zur Strategieumsetzung zu verbessern sowie Einblicke, wie Krisenerfahrungen genutzt und Veränderungen im krisenfreien Umfeld umgesetzt werden können.

Der Bericht zeigt, dass eine Krise positive und nachhaltige Auswirkungen auf drei Schlüsselbereiche der Strategieumsetzung haben kann: Priorisierung von Initiativen, Schnelligkeit bei Entscheidungen und Durchführung von Prozessen sowie Teamstärkung.

Die wichtigsten Ergebnisse sind:

Erwartung einer Krise: 68% der Befragten stimmten zu, dass ihre Unternehmen in Zukunft zwangsläufig mit einer Krise konfrontiert sein werden, und 91% der Befragten stimmten zu, dass sie bei Krisen die üblichen Arbeitsabläufe geändert haben. In der Umfrage wird dies als „Krisenmodus“ bezeichnet. Identifizierung längerfristiger Folgen: 79% der Befragten stimmten zu, dass infolge von Krisen eingeführte Änderungen der Teamstrukturen weiterhin bestehen blieben, 74% stimmten zu, dass enge Arbeitspartnerschaften zwischen funktionsübergreifenden Teams anhielten, und 71% stimmten zu, dass ein klareres Verständnis der Prioritäten des Unternehmens zu einer neuen Vision und Richtung führte. Priorisierung strategischer Initiativen: Von den 75% der Befragten, die eigenen Angaben zufolge durch einen Krisenmodus stärker bei der Strategieumsetzung geworden sind, berichteten 91% davon, ihre Priorisierung strategischer Initiativen zu verändern. Mit dieser Re-Priorisierung ist die Bereitschaft verbunden, schnell zu beurteilen, was funktioniert und was nicht, ohne die Aufgabe einer zuvor festgelegten Richtung zu befürchten. Stärkung der Schlüsselmitarbeiter: Ermächtigten Unternehmen nicht in Führungspositionen beschäftigte Mitarbeiter, die der Krise näher waren, so gingen diese aus der Krise stärker hervor als Mitarbeiter, die nicht mit der Krise befasst waren. 75% dieser leistungsstarken Unternehmen glauben, dass Krisen talentierte Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Ebenen der Unternehmen hervortreten und diese Persönlichkeiten vorankommen lassen. Diese Aufgabenverteilung ermöglicht eine schnellere Kommunikation und weniger Hindernisse.

Ricardo Vargas, Executive Director, Brightline Initiative, stellte fest: „Eine Krise kann das Beste aus Ihren Mitarbeitern herausholen, zu Verbesserungen in den Prozessen führen und neue Geschäftsmöglichkeiten aufzeigen, die alle einen Einfluss auf Gestaltung und Umsetzung einer Strategie nach der Krise ausüben können und sollten.“

„Die Zusammenarbeit mit The Brightline Initiative war uns eine Freude. Wir teilen den unbedingten Wunsch, bahnbrechende Ideen in die Realität umsetzen zu können und haben gemeinsam mehrere Hundert Personen für die Erstellung eines Berichts engagiert, der konsequent ist und Unternehmen befähigen soll, von Disruption und Transformation zu profitieren“, so Ernesto Henriquez, Direktor, Einblicke & Brand Strategy, Quartz.

Der Bericht basiert auf 18 qualitativen Interviews und 1.258 quantitativen Interviews mit Führungskräften aus Behörden, gemeinnützigen Organisationen und der Privatwirtschaft, die eine Krise erlebt haben. Der vollständige Bericht „Learning From Crisis Mode“ kann online unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.brightline.org/learning-from-crisis-mode/.

Über die Brightline Initiative

Die Brightline™ Initiative ist eine vom Project Management Institute zusammen mit maßgeblichen globalen Organisationen geführte Koalition mit dem Ziel, Führungskräfte dabei zu unterstützen, die kostspielige und unproduktive Lücke zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu schließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightline.org.

Brightline Coalition

Project Management Institute – The Boston Consulting Group – Bristol Myers Squibb – Saudi Telecom Company – Lee Hecht Harrison – Agile Alliance – NetEase

Kooperation Wissenschaft und Forschung

MIT Consortium for Engineering Program Excellence – Technische Universität Dänemark – University of Tokyo Global Teamwork Lab – Blockchain Research Institute

Über Quartz Insights

Quartz Insights gehört zum kommerziellen Team von Quartz. Es beschäftigt sich mit den Themen, die für die Menschen aus der Wirtschaft von Bedeutung sind und verschafft den Partnern von Quartz bahnbrechende Einblicke, Intelligenz und Wettbewerbsvorteile. Quartz Insights widmet sich Forschung und Publikationen rund um Thought Leadership, um die Führungskräfte der New Economy zu informieren und zu inspirieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181129005520/de/