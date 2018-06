Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Trumps' Auftritt auf dem G7-Gipfel

Stuttgart - Das Bild des G-7-Gipfels in Kanada sagt mehr als tausend Worte. Es zeigt eine Szene, in der sechs Staats- und Regierungschefs, Bundeskanzlerin Angela Merkel vorneweg, um Donald Trump herumstehen und auf ihn einreden. Es steht sinnbildlich für ...

Stuttgart - Das Bild des G-7-Gipfels in Kanada sagt mehr als tausend Worte. Es zeigt eine Szene, in der sechs Staats- und Regierungschefs, Bundeskanzlerin Angela Merkel vorneweg, um Donald Trump herumstehen und auf ihn einreden. Es steht sinnbildlich für die Spaltung des Westens auf diesem "6+1-Gipfel". Trump entpuppt sich mehr und mehr als Deal-Verhinderer. Mit dem Ergebnis, dass der Westen, wie er über Jahrzehnte die internationale Nachkriegsordnung geprägt hat, so nicht mehr existiert. Der G-7-Gipfel markiert den bisherigen Höhepunkt einer außenpolitischen Zeitenwende. Liberale Demokratien wie Deutschland sind herausgefordert wie selten zuvor.

