Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Tarifreform im Nahverkehr/Günstigere Tickets, einfachere Tarife: Das Stuttgarter Modell klappt auch anderswo.

Stuttgart - Die Lust, von Stuttgart zu lernen, ist in Baden-Württemberg nicht gerade ein verbreiteter Sport. Beim Nahverkehr galt diese Zurückhaltung bisher zu Recht. Nirgendwo im Land war die Fahrt mit Bus und Bahn teurer als in der der Landeshauptstadt. Doch mit der großen Tarifreform, die im April in Kraft tritt, wird alles anders. Dann zeigt der viel gescholtene Verkehrsverbund Stuttgart (VVS), dass eine Preisanpassung nicht unbedingt eine Preiserhöhung sein muss. Jetzt soll die Reform zum Stuttgarter Exportprodukt werden. Doch das millionenschwer unterfütterte Angebot des Verkehrsministeriums an die Verbünde im Land trifft auf ein erstaunlich schwaches Interesse. Offenbar haben es sich die Verantwortlichen in den Verbünden allzu gemütlich in ihren herkömmlichen Geschäftsmodellen eingerichtet. Das ist schade, weil das Programm aus dem Verkehrsministerium zwar an das Vorbild der VVS-Reform anknüpft, aber keineswegs so eng gefasst ist, dass es nicht auf andere örtliche Begebenheiten anzupassen wäre.

