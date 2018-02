Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Türkei/Deutschland/Besuch Yildirim

Stuttgart - Dass die Bundeskanzlerin und der türkische Ministerpräsident demonstrativ bemüht waren, die bilateralen Beziehungen bei anhaltenden Belastungen behutsam zu verbessern, ist richtig und begrüßenswert. Die Türkei ist Nato-Partner und schützt auch - oft mit unzulässigen Mitteln - die Nato-Außengrenze. ...

Stuttgart - Dass die Bundeskanzlerin und der türkische Ministerpräsident demonstrativ bemüht waren, die bilateralen Beziehungen bei anhaltenden Belastungen behutsam zu verbessern, ist richtig und begrüßenswert. Die Türkei ist Nato-Partner und schützt auch - oft mit unzulässigen Mitteln - die Nato-Außengrenze. Es kann nicht richtig sein, das Land an einer geografischen Schlüsselposition in die Isolation zu führen. Nicht nur, aber auch weil Ankara der EU einen großen Dienst erweist, in dem es einen Wall gegen mögliche neue Flüchtlingsbewegungen bildet und dabei selbst drei Millionen Flüchtlinge aufnimmt. Politisches Augenmaß zu bewahren ist allemal schwerer, als moralische Entrüstung abzurufen. Aber genau das ist notwendig.

