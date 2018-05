01.05.2018 - 13:04 Uhr Sunnyboy Tonky Frans siegt in Neusiedl am See

Ein herzerwärmendes Lächeln hat er sowieso immer drauf. Und dieses fällt an diesem verlängerten Wochenende noch einmal breiter aus: Karibik-Sunnyboy Tonky Frans hat dem Surf-Worldcup-Tourstopp am Neusiedler See im Burgenland für sich entschieden. Mit spektakulären Freestyle-Moves verwies der Manna aus Bonaire in Neusiedl Sam Esteve aus Frankreich und den Italiener Giovanni Passani auf die Plätze zwei und drei. Den vollständigen Artikel auf krone.at lesen. Zum Nachrichtenüberblick