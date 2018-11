Super RTL fühlt sich gegenüber Youtube benachteiligt

Der Fernsehsender Super RTL beklagt unfaire Vorteile für das Internetportal Youtube.

"Alles, was wir tun, wird streng kontrolliert, aber die können scheinbar machen, was sie wollen", sagt Claude Schmitt, Geschäftsführer von Super RTL, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). Youtube gehört zum Internetkonzern Google und wehrt sich gerade gegen eine geplante Urheberrechtsreformen in der Europäischen Union.

Die Regeln zwischen Fernsehsender und Internetvideos sind gänzlich andere, sagt Schmit. Für Super RTL ist Youtube ein Konkurrent um Werbeeinnahmen und gleichzeitig ein Partner, auf deren Portal der Privatsender auch Videos verbreitet. Youtube selbst sieht sich nicht als Veranstalter des Programms. "Ich sage denen, Freunde, das ist doch nicht euer Ernst", sagt Claude Schmitt der FAS. "Ihr habt Youtube Kids, das wird kuratiert, also seid ihr genauso Veranstalter wie wir."

