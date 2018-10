Supermicro entwickelt neue offene Software-defined Networking -Plattform, die für 5G- und Telekommunikationsanwendungen optimiert ist, und stellt die verifizierte Intel® Select Solution für uCPE vor

Leistungsstarke und kompakte Systeme, optimiert für SD-WAN-, uCPE-, CDN- und Sicherheitsanwendungen, die skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren, Intel® Xeon® D-Prozessoren und Intel® QuickAssist-Technologie mit 1G-, 10G- und 25G-Netzwerk unterstützen San Jose, Kalifornien - ...

Leistungsstarke und kompakte Systeme, optimiert für SD-WAN-, uCPE-, CDN- und Sicherheitsanwendungen, die skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren, Intel® Xeon® D-Prozessoren und Intel® QuickAssist-Technologie mit 1G-, 10G- und 25G-Netzwerk unterstützen

San Jose, Kalifornien - Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise- und Edge-Computing, Storage, Netzwerklösungen und Green-Computing-Technologie, gab Anfang dieser Woche auf dem SDN & NFV World Congress bekannt, dass es eine neue modulare 36-Port-Netzwerkplattform entwickelt, die für eine Vielzahl von 5G- Software-defined Networking-Anwendungen (SDN) optimiert ist. Das Unternehmen hat auch den neuen SuperServer 5019D-FN8TP auf den Markt gebracht, eine verifizierte Intel® Select Solution für uCPE, welche die Bereitstellung der Infrastruktur für ein effizienteres und zukunftssicheres Netzwerk beschleunigen soll.

Mit der Weiterentwicklung von Internet-Technologien und der Entwicklung neuer datenintensiver Anwendungen nimmt die Menge der erzeugten und gesendeten Daten in den heutigen Netzwerken exponentiell zu. Bei so vielen Daten, die über das Netzwerk gehen, ist es wichtig, dass moderne Rechenzentren über eine hochmoderne Netzwerkinfrastruktur verfügen, um die für diese neuen Technologien erforderliche Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, vereint das neue 5G Netzwerk-Edge-Server-Design von Supermicro erstklassige Rechen-, Speicher-, Storage- und modulare Netzwerkschnittstellen in einem kompakten, kurzreichweitigen 1-HE-System mit redundanter Stromversorgung. Dieser flexible neue Server unterstützt die neuesten skalierbaren Prozessoren von Intel® Xeon® und den Intel® Xeon D-Prozessor, um im Vergleich zu früheren Generationen mehr Rechenleistung zu liefern, und unterstützt auch die integrierte Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT), die Kryptographie-Engines für eine schnellere (bis zu 100 Gbps) Ver- und Entschlüsselung von Informationen für den autorisierten und bestimmungsgemäßen Gebrauch bereitstellt.

"Mit der Umstellung des Marktes auf 5G reagiert Supermicro auf die Nachfrage nach intelligenteren Netzwerk-Edge-Lösungen, indem es eine umfassende Auswahl an kompakten Serverlösungen für eine Vielzahl vertikaler Marktsegmente einschließlich Networking, Kommunikation, Sicherheit und Industrieautomatisierung anbietet", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Unsere flexible und leistungsstarke neue modularisierte 1-HE-Netzwerk-Edge-Plattform unterstützt bis zu 36 Netzwerkports und ist für Netzwerkfunktionsvirtualisierung (NFV) und Software-defined Networking (SDN) ausgelegt, um die Agilität und Leistung für Software-defined Wide Area Networks (SD-WAN), universelle Netzzugangslösungen (universal Customer Premises Equipment, uCPE), 5G-Cloud und zentralisierte RAN-Anwendungen bereitzustellen."

Die neue Networking Edge-Plattform von Supermicro bietet nicht nur ausgewogene Rechenleistung, Speicherung und Vernetzung für den intelligenten Edge, sondern auch eine lange Lebensdauer. Mit bis zu 512 GB DDR4-Vierkanalspeicher, der mit 2400 MHz arbeitet, WAN- und LAN-Kommunikationssupport, redundanter Stromversorgung und einem Betriebstemperaturbereich von 0 bis 45 Grad Celsius stellt dieses neue Design einen Wendepunkt für SDN- und Telekommunikationsunternehmen dar.

Vorstellung der Intel® Select Solution für uCPE von Supermicro

Mit der zunehmenden Marktdurchdringung durch universelle Netzzugangslösungen (uCPE) ermöglicht Supermicro mit seiner verifizierten Intel® Select Solution für uCPE Dienstanbieter, verschiedene netzwerkfunktionsvirtualisierte (NFV) Anwendungen sicher, einfach und effizient bereitzustellen. Mit dem SuperServer 5019D-FN8TP, der als Intel® Select Solution für uCPE verifiziert ist, können Kunden, die SD-WAN problemlos einsetzen möchten, sicher sein, dass diese Systemlösung nicht nur eine einfache Bereitstellung, sondern auch eine verifizierte, Workload-optimierte Leistung bietet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/products/embedded/embedded_ISS.cfm.

Folgen Sie Supermicro auf Facebook (https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter (http://twitter.com/Supermicro_SMCI), um die aktuellsten Nachrichten und Ankündigungen zu erhalten.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Supermicro® das führende Innovationsunternehmen im Bereich der hochleistungsfähigen, hocheffizienten Servertechnologie ist ein weltweit agierender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Enterprise-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebetteten Systemen. Mit der Initiative "We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Super Micro Computer, Inc.

Alle sonstigen Marken, Bezeichnungen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/767214/Super_Micro_Compute r_Virtual_Network.jpg

OTS: Super Micro Computer, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63529 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63529.rss2

Pressekontakt: Michael Kalodrich

Super Micro Computer, Inc. michaelkalodrich@supermicro.com