Supermicro stellt ressourcensparendes Green Computing auf der Computex Taipeh 2018 vor

Taipeh, Taiwan - Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in Rechen-, Speicher- und Netzwerktechnologien und Green Computing, konzentriert sich derzeit mit seinen Resource-Savings-Lösungen für Rechenzentren und die Cloud auf die grüne Computertechnologie. So stellt es etwa den SuperBlade®, BigTwin(TM) sowie seine All-Flash NVMe Composable-Speicher-Systeme und für KI und für maschinelles Lernen optimierte Server auf der Computex Taipeh 2018 vom 5.-9. Juni im Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1, "Sky Dome"-Stand Nr. N0806 (4. Stock), vor.

Rechenzentren sind für 3 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und für 2 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Außerdem kann man davon ausgehen, dass alle drei bis fünf Jahre veraltete Elektroniksysteme, die anschließend im Müll landen, ausgetauscht werden. Dieser Elektroschrott macht beim Abfall rund 70 Prozent aller Schwermetalle aus, die eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit darstellen.

Mit der Resource-Saving-Technik hat Supermicro eine Gesamt-Architektur auf den Markt gebracht, mit der Rechenzentren optimale Ergebnisse in Sachen Energie, Kühlung, verteilte Ressourcen und Erneuerungszyklen erzielen. Bei diesem innovativen Ansatz liegt ein besonderes Augenmerk auf der Wiederverwendung von Systemgehäusen. Damit wird eine stückweise Erneuerung der Untersysteme sowie die Verwendung von Untersystemen mit einer längeren Lebensdauer, wie Netzwerkkomponenten, Speicher, Kühlventilatoren und Netzteile, ermöglicht. Durch die Trennung von CPU und Speicher kann jede Ressource unabhängig voneinander erneuert werden, was es Rechenzentren erlaubt, die Kosten je Erneuerungszyklus zu senken und gleichzeitig neue und bessere Technologien einzuführen.

"Supermicro hat seine Resource-Savings-Systeme schon bei vielen Fortune-100-Rechenzentren im großen Maßstab zum Einsatz gebracht", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Als führende Innovationsschmiede für energieeffiziente Systeme und grüner Computertechnologie sorgt Supermicro ab sofort für noch mehr Einsparungen, indem es den Server-Untersystemen, wie Außengehäusen, Kabeln, Netzwerkeinrichtungen, Speichern, Ventilatoren und Netzteilen, eine längere Lebensdauer verschafft. Im Ergebnis führt das zu Einsparungen beim Einkauf der Hardware von bis zu 60 Prozent und einem um bis zu 50 Prozent geringerem Stromverbrauch, und es führt zu weniger Elektroschrott je Erneuerungszyklus. Rechenzentren erzielen so Einsparungen in Millionenhöhe und helfen darüber hinaus auch noch, die Umwelt für zukünftige Generationen zu erhalten."

Supermicro wird auf der Computex ein breites Spektrum an Plattformen vorführen, die mit der Resource-Saving-Technik ausgestattet und für eine große Bandbreite an Arbeitslasten geeignet sind.

Der neue disaggregierte SuperBlade von Supermicro macht die einzelnen Hauptuntersysteme der Server voneinander unabhängig, was bedeutet, dass eine voneinander unabhängige Aktualisierung von CPU und Speicher, Ein-/Aus-Schalter, Gehäuse, Speicherung und Stromversorgung/Kühlung möglich ist. Ab sofort kann jede einzelne Komponente zur richtigen Zeit ausgetauscht werden, um die maximale Leistung und Effizienz einer jeden Komponentengeneration zu erhalten, was bei den bisherigen Kompletterneuerungen nicht möglich war. Die Blade-Server verfügen über Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren und unterstützen M.2 NVMe und Intel Optane(TM).

Mit seinem hochleistungsfähigen und hoch effizienten 2U 4-Node-Design unterstützt das Supermicro BigTwin(TM)-System (http://www.supermicro.com/products/nfo/BigTwin.cfm) zudem das komplette Spektrum an Intel Xeon Scalable-Prozessoren, kann alle Speicherkanäle mit bis zu maximal 24 DIMMs je Knoten voll ausnutzen und bietet Optionen für All-Flash NVMe- oder hybride NVMe-/SAS3-Laufwerkschächte. Jeder Knoten verfügt über duale Intel Xeon Scalable-Prozessoren und bietet, je nach Konfiguration, 24 DIMMs für bis zu 3TB DDR4-2666MHz Registered-ECC-Speicher, bis zu sechs Hot-Swap NVMe- oder SAS3/SATA Laufwerke, bis zu drei PCI-E 3.0-Slots, einschließlich der Unterstützung für ein flexibles SIOM-Modul, das über Möglichkeit für 100/40/25/10/1G-Netzwerkoptionen und redundante 2600W/2200W Titanium-Level- (96%+) Digital-Netzteile verfügt.

Außerdem wird Supermicros umfassendes Portfolio mit KI- und für maschinelles Lernen optimierte Systeme vorgestellt, die auf den CPUs der neuesten Generation und NVIDIA Tesla V100 mit NVLink GPUs für herausragende Leistung und Dichte basieren, unter anderem das neue 2 PetaFLOP Superserver-Design basierend auf dem NVIDIA HGX-2, das 16 Tesla V100 32GB SXM3 GPUs kombiniert, die über NVLink und NVSwitch verbunden sind, um eine bahnbrechende KI-/ML-Computing-Leistung zu liefern.

Das Supermicro Rack Scale Design (RSD) soll ebenfalls auf der Messe vorgestellt werden. Das Supermicro RSD basiert auf dem Intel® RSD, bei dem es sich eine Architektur für Rechenzentren handelt, die den Vorgaben der Branche entspricht und auf offen Standards aufbaut. Das Supermicro RSD sorgt für die Verwaltung der Racks von disaggregierten Servern sowie der Speicherung und der Netzwerke. Hierbei werden Redfish Restful APIs verwendet, die in der Industrie Standard sind und daher auch unabhängig vom Anbieter und in ganz unterschiedlichen Servergenerationen konstant funktionieren. Das Supermicro RSD 2.1 unterstützt hochleistungsfähige, hoch dichte und disaggregierte NVMe-Speicher, wodurch die Effizienz von Rechenzentren gesteigert werden kann sowie mehr Anwendungsgebiete erschlossen und Kosten gesenkt werden können.

Im Rahmen der Ausstellung werden zudem top-aktuelle All-Flash NVMe Samsung NF1- und Intel "Ruler"-Formfaktor 1U-Speichersysteme gezeigt.

Am Donnerstag, den 7. Juni wird Herr Liang auf dem 5. Taipei 5G Summit eine Keynote-Rede zum Thema "5G-Ready Edge to Cloud Computing" (Mit 5G vom Edge zum Cloud Computing) halten. Hierbei wird er sich eingehender mit der Resource Saving Architecture (Ressourcen schonenden Architektur) beschäftigen. Diese Keynote-Veranstaltung wird im VIP Room im 4. Stock des Taipei International Convention Center (TICC) stattfinden. Die Veranstaltung, für die eine Anmeldung erforderlich ist, beginnt um 8 Uhr.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (NASDAQ: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.

