SURTECO SE: Jahresziele für 2017 erreicht, Zuversicht für neues Geschäftsjahr

- Konzernumsatz in 2017 mit 690 Mio. EUR (+8%) durch Akquisitionen deutlich gestiegen

- EBIT mit 44,7 Mio. EUR +9% über Vorjahr

- Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung in 2018 erwartet

- Dividendenzahlung von 0,80 EUR vorgeschlagen

Buttenwiesen, 29. März 2018 - Die SURTECO SE, weltweit führender Hersteller von Oberflächen für die Möbel- und Holzwerkstoffindustrie und Produzent von technischen Profilen, hat die Jahresziele für das Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen, noch nicht testierten Kennzahlen voll erreicht. So kletterte der Konzernumsatz um rund 8% auf 689,7 Mio. EUR (2016: 639,8 Mio. EUR). Das Gros des Anstiegs basierte auf der erstmaligen Vollkonsolidierung der Ende 2016 erworbenen britischen Nenplas-Gruppe sowie der ab Juli 2017 konsolidierten portugiesischen Probos-Gruppe. Der Gewinn vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) lag mit 44,7 Mio. EUR trotz zum Teil massiver Rohstoffpreiserhöhungen um 9% über dem Vorjahreswert von 40,9 Mio. EUR und damit im kommunizierten Zielkorridor von 42-46 Mio. EUR. Beide Geschäftsbereiche, Papier und Kunststoff, haben zu dieser positiven Ergebnisentwicklung beigetragen. Substanzielle negative Währungseffekte führten dazu, dass das Vorsteuerergebnis (EBT) mit 33,5 Mio. EUR nicht das Niveau von 2016 (35,0 Mio. EUR) erreichte.

SURTECO lässt auch in diesem Jahr seine Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg teilhaben. Daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat trotz währungsbedingt niedrigerem Vorsteuerergebnis den Aktionären für die Hauptversammlung am 28. Juni in München eine stabile Dividende von EUR 0,80 je Anteilschein vor.

"SURTECO hat 2017 mit einem durch Akquisitionen deutlich gestiegenen Umsatz und einem erfreulichen Ergebnisplus seine Jahresziele erreicht. Dank der Akquisition von Probos sind wir sowohl produktseitig als auch regional in den Märkten noch besser aufgestellt als je zuvor. Daher und angesichts der positiven konjunkturellen Erwartungen haben wir auch 2018 Potenzial, beim Umsatz und Ergebnis weiter substanziell zu wachsen", kommentiert Dr. Herbert Müller, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO SE, die Entwicklung.

Positiver Ausblick trotz Herausforderungen im Rohstoffmarkt

Für 2018 rechnet der SURTECO Vorstand angesichts eines positiven konjunkturellen Umfelds und dank der erstmalig ganzjährigen Konsolidierung der Probos-Gruppe mit einer weiteren deutlichen Umsatzsteigerung. Auch beim Ergebnis wird trotz anhaltend hohen Rohstoffkosten eine kontinuierliche Steigerung erwartet.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts für das Jahr 2017 ist für den 27. April 2018 geplant. Weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE
Internet www.ir.surteco.de
Email ir@SURTECO.com

Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rollladensysteme. Der Konzern produziert mit rund 3.300 Mitarbeitern an 23 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 25 % des Umsatzes in Deutschland, 46 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen zumeist aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO SE sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

