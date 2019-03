Susan Ochs wird Global Head, Financial Services, bei PSB

Wie PSB, eine forschungsorientierte Unternehmensberatung, heute bekanntgab, ist Susan Ochs mit sofortiger Wirkung Senior Vice President und Global Head, Financial Services. Sie arbeitet in New York und ist für die globale Entwicklung des Bereichs Financial Services Practices zuständig und unterstützt darüber hinaus weitere Branchenstandards.

Susan Ochs, SVP, Global Head, Financial Services, PSB (Foto: Business Wire)

„Wir freuen uns, über die großartigen Marken, mit denen wir derzeit im Finanzsektor zusammenarbeiten“, so Mike Chuter, CEO, PSB, dem Susan Ochs berichtet. „Ihre Expertise in privatem und öffentlichem Kapital versetzt uns in die Lage, unseren aktuellen und künftigen Partnern noch aussagekräftigere Einsichten zu geben. Wir freuen uns außerordentlich, Susan Ochs zu uns zählen zu dürfen, und sind von der Erfahrung, die sie mitbringt, begeistert.“

Sie verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, und zwar sowohl als Fachfrau als auch als Entscheidungsträgerin. Zuletzt war sie Gründerin und CEO des The Better Banking Project, das mit Fachleuten, Regulierungsbehörden und weiteren Stakeholdern zusammenarbeitet, um branchenspezifische beste Vorgehensweisen zu fördern und zu messen. Davor hatte sie verschiedene Finanzpositionen inne, darunter leitende Positionen im US-Finanzministerium und in der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) und ferner Investment-Positionen bei J.P. Morgan Investment Management und dem Private-Equity-Unternehmen Solera Capital.

Susan Ochs verfügt über eingehende Erfahrung in Unternehmensstrategie und war zuvor bei WPP als Acting Director of Management für BrandAsset Consulting, ein Unternehmen von Young & Rubicam Brands, tätig. In dieser Funktion wie auch im Rahmen späterer Beratungsmandate beriet sie Kunden – von Fortune 500-Unternehmen bis hin zu Startups – über Marktstrategie, Markenbildung und Kommunikationsstrategie.

„In einer Welt, die von Daten überflutet wird, benötigen Entscheidungsträger vor allem umsetzbare strategische Erkenntnisse aus diesen Daten“, so Susan Ochs. „PSB ist seit langem Branchenführer bei diesen Bemühungen und unterstützt Kunden dabei, sich nachhaltig für ihre Stakeholder einzusetzen, um deren Geschäftssparten zu stärken. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem PSP-Team und seinem erstklassigen Kundenportfolio rund um den Globus.“

Susan Ochs ist eine gefragte Rednerin und Kommentatorin, die häufig bei CNBC, MSNBC und Fox Business auftritt. Zudem wird sie unter anderen in der New York Times und im Management-Magazin Harvard Business Review veröffentlicht. Sie besitzt einen MBA-Abschluss der Harvard Business School und einen BA in Wirtschaftswissenschaften der Duke University.

Über PSB

PSB ist ein umfassendes Beratungsunternehmen für Auftragsforschung und -analyse, das datengesteuerte Erkenntnisse mit menschlicher Erfahrung kombiniert, um die wichtigsten Herausforderungen von Kunden zu lösen. Neben einer Historie bei politischen Meinungsumfragen verbindet PSB die Flexibilität von Kampagnenstrategie mit Forschung und Consulting in einem breiten Branchenspektrum, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Unterhaltung. PSB ist Mitglied der BCW Unternehmensgruppe, die zu WPP (NYSE: WPP), ein kreatives Transformationsunternehmen, gehört. Weitere Informationen finden Sie unter www.psbresearch.com.

