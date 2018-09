SUSS 2025: Gemeinsam.Großes.Schaffen.

SÜSS MicroTec SE, DE000A1K0235

Sternenfels, 13. September 2018 - SÜSS MicroTec, führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, stellt heute im Rahmen eines Capital Markets Days in Sternenfels seine Wachstumsstrategie bis zum Jahr 2025 vor. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird das Unternehmen mit den Kapitalmarktteilnehmern seine Pläne für nachhaltiges und profitables Wachstum diskutieren. Kernthemen hierbei sind der Ausbau von Marktanteilen, eine noch engere Bindung an die Kunden sowie die Erschließung neuer Märkte mit bestehenden und auch neuen Produkten und Prozesslösungen.

Im Rahmen der Strategie "SÜSS 2025: Gemeinsam.Großes.Schaffen." wird das Unternehmen zukünftig die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden noch mehr in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen. Für die kommenden Jahre hat sich das Unternehmen ehrgeizige, aber erreichbare Ziele gesetzt. Diese können nur gemeinsam mit den Mitarbeitern, Kunden und Kooperationspartnern erreicht werden.

Die Fähigkeit, nicht nur Maschinen zu bauen, sondern ganzheitliche Konzepte und Prozesslösungen für große Produktionskunden zu entwickeln, wird zu einem immer wichtigeren Unterscheidungsmerkmal im internationalen Wettbewerb. In einem hochinnovativen Markt, wie der Halbleiterbranche, eröffnen sich ständig neue Möglichkeiten. Die Aufgabe von SÜSS MicroTec ist es, diese zu erkennen und zu nutzen. Darüber hinaus eröffnet die voranschreitende Digitalisierung neue Geschäftsfelder und attraktive Wachstumsperspektiven.

Dr. Franz Richter, CEO SÜSS MicroTec: "Ich freue mich, Vorstand in einem innovativen Unternehmen zu sein, dass in attraktiven Märkten mit viel Wachstumspotential agiert. Unsere Aufgabe für die kommenden Jahre ist es, dieses Potenzial zu nutzen, um für unsere Kunden weltweit optimale Lösungen anbieten zu können. Mit unseren engagierten Mitarbeitern haben wir die besten Voraussetzungen hierzu. Nicht zuletzt im auch Hinblick auf das Marktumfeld, sehen wir gute Chancen, unseren Umsatz bis zum Jahr 2025 zu verdoppeln."

