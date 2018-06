SWR-Umfrage: Mehrheit der Deutschen unzufrieden mit Pflegepolitik

Stuttgart/Berlin - Sperrfrist: 11.06.2018 05:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. Eine im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) von Infratest dimap durchgeführte bundesweite Befragung unter 1.000 Bürgerinnen und Bürgern ...

Eine im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) von Infratest dimap durchgeführte bundesweite Befragung unter 1.000 Bürgerinnen und Bürgern ergab, dass 46 Prozent der Befragten der Meinung sind, die Politik tue zu wenig für die Verbesserung der Altenpflege. 37 Prozent meinten sogar, die Politik tue sehr wenig, um die Pflegesituation zu verbessern. Auch die Pflege im Heim hat kein gutes Image bei den Menschen in Deutschland: 80 Prozent der Befragten haben wenig oder gar kein Vertrauen in die Pflegekompetenz von Heimen. Allerdings wären 78 Prozent der Befragten bereit, mehr in die Pflegeversicherung zu bezahlen, wenn sich die Pflegleistung verbessern würde.

Das ist das Ergebnis der aktuellen repräsentativen Umfrage des Berliner Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR). Infratest dimap hat im Mai 2018 mehr als 1.000 Bürgerinnen und Bürger telefonisch befragt. Die Ergebnisse der Umfrage sind am heutigen Montag, 11. Juni 2018, unter anderem Thema in der Sendung 'Story im Ersten: Was Deutschland bewegt: Pflege - hilft denn keiner?' um 20.15 Uhr sowie ab 21 Uhr in der Sendung 'Hart aber fair' im Ersten. Weitere Informationen zum Thema sowie zur Umfrage online unter http://www.daserste.de/information/reportage-dok umentation/dokus/videos/vorschau-pflege-hilft-denn-keiner-folge-6-vid eo-100.html.

