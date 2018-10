SWR3 Comedy Festival 2019 in Bad Dürkheim: Vorverkauf startet

Baden-Baden / Bad Dürkheim - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Tickets ab 5. Oktober 2018 auf SWR3service.de / Festival vom 16. bis 18. Mai / mit Andreas Müller, Tahnee, Bernhard Hoëcker, Tobias ...

Tickets ab 5. Oktober 2018 auf SWR3service.de / Festival vom 16. bis 18. Mai / mit Andreas Müller, Tahnee, Bernhard Hoëcker, Tobias Mann, Lizzy Aumeier, Ralf Schmitz u. a.

Am 5. Oktober 2018 beginnt der Vorverkauf für das vierte "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim. Vom 16. bis 18. Mai 2019 bringen mehr als 20 Comedians das Publikum an der Weinstraße auf fünf Bühnen zum Lachen. Karten können unter der Tickethotline 07221 300 300, auf SWR3service.de, teilnehmenden Servicepunkten und der Reservix-Vorverkaufsstelle der Tourist-Information in Bad Dürkheim erworben werden. Die Eintrittspreise für die jeweils 60-minütigen Shows liegen zwischen 8 und 19 Euro. SWR3 Club-Mitglieder erhalten vergünstigte Preise.

Musik-Comedy und Frauenpower

GlasBlasSing aus Berlin zeigen dem Publikum am 16. Mai, wie aus leeren Flaschen faszinierende Musikinstrumente werden. Mit Tahnee, Lizzy Aumeier und Suchtpotenzial stehen am ersten Festivaltag außerdem gleich vier Frauen in einer Mixed-Show auf der Bühne. SWR3 Comedian Andreas Müller zeigt in Bad Dürkheim sein neues Bühnenprogramm aus Musikparodien, Stimmenimitationen und Polit-Comedy, mit dem er derzeit in SWR3 Land unterwegs ist.

Vom Best-of bis zur Impro-Comedy

Der Festival-Freitag beginnt mit dem Mainzer Satiriker, Stand-up-Kabarettisten und Musiker Tobias Mann, der sein Publikum mit auf eine Expedition durch das Chaos der Welt nimmt. Anschließend lädt Fatih Çevikkollu zum Perspektivwechsel ein. Der Kabarettist widmet sich in seinem Programm dem Schein und Sein, den Nachrichten und alternativen Fakten. Ruhrpott-Komiker Hennes Bender bietet seinen Fans ein besonderes Best-of. Sie entscheiden mit, welche seiner Nummern sie sehen wollen. Auch dabei am 17. Mai ist Ralf Schmitz mit seinem so rasanten wie genialen Mix aus Stand-up, Sketchen und Improvisation.

Breite Comedy-Palette auch am Festival-Samstag Comedian Bernhard Hoëcker bringt am dritten Festivaltag Wissen und Spaß nach Bad Dürkheim. Auf typisch hoëckereske Art widmet er sich den Denkstrukturen seiner Mitmenschen und hilft der Welt auf die Sprünge. Ebenfalls vor Ort ist am 18. Mai Comedienne und Musikerin Katie Freudenschuss. Ihr zweites Programm "Einfach Compli-Katie!" ist poetisch, berührend und zugleich ironisch und absurd, inspiriert von einem 50er-Jahre-Tagebuch. Zwischen Improvisations-Comedy und Kabarett jongliert am Festival-Samstag Sascha Korf. Schlagfertig und komisch entzündet er in seinem Programm ein Feuerwerk der Sprache. Das Trio Eure Mütter fasst seine ersten vier Shows in einer zusammen und nimmt das Publikum mit in seine "Geschichte aus Intrigen, turbulenten Verwicklungen und knisternder Erotik".

Weitere Festivalprogrammpunkte

Auch 2019 gibt es an jedem Festivalabend New Comedy mit Stars von morgen. Neben den 14 Comedy-Shows wird es wieder ein kostenfreies Rahmenprogramm mit Künstler-Talks, Stand-ups, den "SWR3 Live Lyrix" und erstmals auch der Band John Beton & the five Holeblocks geben. Auch im kommenden Jahr verleiht die Welle wieder den "SWR3 Comedy Förderpreis" an ein Nachwuchstalent. Spielstätten des Festivals sind die Salierhalle, das Kurhaus und das Dürkheimer Haus. Gastgeber der Live-Bühne auf dem Schlossplatz ist "SWR3 Morningshow"-Moderator Kemal Goga.

Comedy ist fest im Programm verankert

Als Programmelement gehört Comedy schon lange zu SWR3 und hat Serien wie etwa "Feinkost Zipp", "Taxi Sharia", "Jogis Jungs" oder "Tuten Gag" hervorgebracht, die in der deutschen Radiolandschaft zum Kult geworden sind. Aus der Comedy-Schmiede im Südwesten stammen Stars wie Anke Engelke oder Andreas Müller. Er ist seit 2007 Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm, ebenso wie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky. Das "SWR3 Comedy Festival" bietet seit April 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomern einen Treffpunkt. Das Festival findet dort jährlich statt und gibt einen Überblick über die aktuelle Comedy-Szene.

