Synchronoss Technologies bringt Übernahme von honeybee zum Abschluss

Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR), ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen in den Bereichen Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkte und -Plattformen, gab heute bekannt, dass die Übernahme des honeybee-Softwaregeschäfts des in Großbritannien ansässigen multinationalen Elektro- und Telekommunikations-Retailers und -Dienstleisters Dixons Carphone plc (LSE:DC) zum Abschluss gebracht wurde. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht mitgeteilt.

„Unsere Übernahme von honeybee veranschaulicht unsere feste Entschlossenheit, unseren Kunden in allen Sektoren behilflich zu sein, sich ganz vorne an der digitalen Front zu etablieren“, erklärte Glenn Lurie, President und CEO von Synchronoss. „Die honeybee-Plattform erfasst granuläre Erkenntnisse zu geführten Kundenerlebnissen. Sie arbeitet mit bestehenden Systemen zusammen und bietet ein ganz neues Niveau an Unkompliziertheit, Transparenz und vor allem Kundenengagement. Synchronoss und honeybee können beide auf eine facettenreiche, bewährte Erfolgsgeschichte bei Gerät- und Service-Aktivierung zurückblicken. Nun legen wir unsere Expertise zusammen, um eine Plattform für digitale Erlebnisse zu schaffen, die mit neuen und bestehenden Kaufgewohnheiten und Erwartungen der Kunden Schritt halten kann.“

