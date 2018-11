Synteract übernimmt Pädiatrie-CRO KinderPharm, um sein Pediatric Center of Development weiter zu stärken

Synteract, ein innovatives CRO, das zusammen mit Biotech- und Pharmafirmen an der Markteinführung neuer Medikamente arbeitet, hat KinderPharm übernommen, ein spezialisiertes Pädiatrie-CRO mit Schwerpunkt auf der Förderung der pädiatrischen Arzneimittelentwicklung in sämtlichen Phasen der klinischen Forschung. Ebenso wie Synteract besitzt KinderPharm umfassende Erfahrung damit, Kunden beim effizienten Navigieren der komplexen Regelungsumfelder in der Pädiatrie in den USA und Europa zu unterstützen, und bietet fortschrittliche Technologien für die pharmakometrische Modellbildung und Testsimulationen für klinische Studien in Verbindung mit Rezeptierungs- und Toxikologiediensten für die Jugendmedizin.

verstärkt wird – einschließlich pharmakometrischer Datenanalyse, PK-/PD-Modellbildung, auf Physiologie basierende PK-Modellbildung und PK-Analysen von Patientengruppen zur Ermöglichung der Planung von klinischen Studien und der Minimierung der Patientenzahl. Die engen Beziehungen des Unternehmens mit seinen Kunden und Forschungsstätten sowie seine Kompetenzen in der Arbeit bei verschiedensten pädiatrischen Indikationen und mit schwer zu findenden Patientengruppen passen gut zur eingehenden Erfahrung von Synteract mit der Entwicklung pädiatrischer Arzneimittel in den letzten 25 Jahren.

„Wir verfolgen unser uneingeschränktes Engagement für die pädiatrische Forschung und integrieren dabei jetzt die bestehende Basis von Synteract aus Erfahrung und Marktführerschaft sowie das konzentrierte Wissen und die Expertise, die KinderPharm seinen Kunden seit vielen Jahren bietet“, sagt der CEO von Synteract, Steve Powell. „Gemeinsam werden wir zum führenden CRO für pädiatrische Dienste und liefern ein einziges Ausgangsmodell für die präklinische und klinische Entwicklung sowie die operativen und logistischen Spezialkenntnisse, die für die Arbeit mit Kindern und ihren Familien nötig sind.“

Dem Synteract-Team als Senior Vice President für pädiatrische Forschung und wissenschaftliche Innovationen beitreten wird Dr. Martin Graham, Gründer und CEO von KinderPharm. Er wird die globale Führungsrolle für Synteracts Center of Pediatric Development (Zentrum für pädiatrische Forschung) übernehmen. Dabei wird er von Lynne Georgopoulos, Vice President pädiatrische Forschung Nord- und Südamerika, und Dr. Martine Dehlinger-Kremer, Vice President von Synteract für pädiatrische Forschung in Europa, unterstützt werden. Zusammen mit dem erweiterten Team von Pädiatern und PK-/PD-Wissenschaftlern wird so eines der auf dem Markt führenden CROs für die pädiatrische Arzneimittelentwicklung entstehen.

Dr. Martin A. Graham, Ph.D., sagt weiter: „Angesichts der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen an Studien in der Pädiatrie und der Notwendigkeit, Behandlungen für Erkrankungen voranzubringen, die nur bei Kindern vorkommen, freuen wir uns darüber, dass wir unsere Expertise mit der von Synteract kombinieren können. Als führendes pädiatrisches CRO können wir globale Kapazitäten und beispiellosen Zugang zu Standorten und Patienten anbieten. Unser Schwerpunkt auf der Entwicklung neuartiger und seltener pädiatrischer Arzneimittel bietet unseren Kunden zusammen mit unseren Kompetenzen bei fortgeschrittener Modellbildung und Simulationen, Rezeptierungen für die Pädiatrie und Toxikologiedienste für die Jugendmedizin unübertroffene Forschungsdienste.“

Synteract ist ein Portfoliounternehmen von Amulet Capital Partners, LP. Über die finanziellen Vertragsbedingungen wird nichts weiter bekanntgegeben.

