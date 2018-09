Synteract vergrößert Führungsteam mit Lisa Dilworth und Elisabeth Schrader, Experten für seltene und Orphan-Erkrankungen

Synteract, eine innovative Auftragsforschungsorganisation (Contract Research Organization - CRO), die biopharmazeutische Unternehmen bei der Markteinführung neuer Medikamente unterstützt, hat sein Entwicklungszentrum für seltene und Orphan-Erkrankungen um zwei erfahrene Mitarbeiterinnen erweitert. Lisa Dilworth wurde zur Vizepräsidentin für seltene und Orphan-Erkrankungen ernannt, während Elisabeth Schrader die Geschäftsführer-Position einnahm und dieProgrammstrategie für Pädiatrie und seltene Krankheiten übernimmt.

„Studien für Krankheiten, die nur eine kleine Bevölkerungsgruppe betreffen, waren schon seit Jahren die Haupttätigkeit von Synteract. Mit umfangreicher und vielseitiger Erfahrung bei der Entwicklung von Medikamenten für seltene und Orphan-Erkrankungen stellen Lisa und Elisabeth hervorragende Ergänzungen für unser Entwicklungszentrum dar“, erklärte Steve Powell, CEO von Synteract. „Studien in diesem schnell wachsenden Bereich bieten Besondere Herausforderungen, besonders bei der Rekrutierung und den großen Unterschieden im globalen Konsens bezüglich Pflegestandards. Für unsere Kunden werden das strategische Wissen, die Verabreichungserfahrung und die von Lisa und Elisabeth aufgebauten, langjährigen Beziehungen zu Standorten und Interessenverbänden hilfreich sein, um diesen Bedürfnissen zu entsprechen. Wir freuen uns, sie in unserem Team begrüßen zu dürfen.“

Lisa Dilworth kombiniert 18 Jahre in den Bereichen Studiendesign, Qualifikationskriterien und allgemeine Programmstrategie mit ihrer früheren Erfahrung in klinischen Umgebungen. Sie bringt eine patientenorientierte Einstellung und enge Beziehungen zu Interessenverbänden in das Team ein. Sie wird eine führende Rolle für seltene und Orphan-Erkrankungen spielen, die verschiedene Therapie- und Spezialbereiche umfassen, einschließlich Neurologie, Metabolik und Endokrin, Ophthalmologie, Onkologie, Hepatologie usw. Dilworth war früher Direktorin für therapeutisches Fachwissen, wissenschaftliche Angelegenheiten und seltene Krankheiten bei PRA Health Sciences und nahm bei UCB und Chiltern International Managerrollen ein. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in integrativer Biologie an der University of California, Berkeley und einen Master-Abschluss in Klinischer Forschung an der University of California, San Diego gemacht. Sie berät auf freiwilliger Basis, ist ein Komiteemitglied und Rednerin für die Myasthenia Gravis Foundation of America, Inc. und ist als Beraterin, Fürsprecherin und Content-Beiträgerin für das „Project Muscular Dystrophy“ (Projekt Muskeldistrophie) tätig.

Elisabeth Schrader verfügt über 20+ Jahre Erfahrung im klinischen Forschungsbereich, wobei sie in großen, mittleren und kleinen CROs Partnerschaften, Verabreichungsmodelle, Bevölkerungs- und indikationsspezifische betriebliche Verabreichungsstudienstrategien und Schulungsprogramme sowie Beziehungen zu Interessenverbänden und globale Standortnetzwerke entwickelte. Sie wird eng mit den Leitern und Kunden von Synteracts Entwicklungszentren zusammenarbeiten, um betriebliche Strategien für pädiatrische und seltene Krankheitsprogramme zu entwickeln sowie Schulung und Aufsicht für Projektteams zu liefern, die sich auf diese spezialisierten klinischen Schwerpunktbereiche beziehen. Schrader kommt von Syneos, wo sie Geschäftsführerin, klinische Entwicklerin und ein Mitglied des „Rare Disease Consortium“ (Konsortium für seltene Krankheiten) und des Führungssteams des „Pediatric Consortium“ (Pädiatriekonsortium) war. Davor nahm sie die Stelle der Abteilungsleiterin für Kundenbereuung bei IQVIA ein und unterstützte Kunden mit einem Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten und Pädiatrie. Darüber hinaus hatte sie eine führende Position im „Pediatric Center of Excellence“. Sie hat einen Bachelor-Abschluss inGesundheitspolitik und Verwaltung an der University of North Carolina in Chapel Hill.

Über Synteract

Mit 800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Synteract eine innovative, Full-Service-Auftragsforschungsorganisation, die biopharmazeutische Unternehmen in allen Phasen der klinischen Entwicklung unterstützt, um bei der Markteinführung neuer Medikamente zu helfen. Synteract hat fast 4.000 Studien auf sechs Kontinenten und in mehr als 60 Ländern mit mehr als 26.000 Studienzentren und fast 750.000 Patienten durchgeführt. Das Unternehmen hat zu über 240 Produktgenehmigungen beigetragen. Das CRO bietet eine bemerkenswerte Expertise in den Bereichen Onkologie, Dermatologie und neurodegenerative Krankheiten sowie bei seltenen, pädiatrischen und immuntherapeutischen Studien. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180926006135/de/