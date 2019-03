Tagesschau-Sprecher Hofer erklärt Ausfall

Der Einsatz von Jan Hofer am Donnerstagabend in der 20-Uhr-Tagesschau hat für Aufsehen und Besorgung unter den Zuschauern gesorgt.

Hofer hatte sich während der Sendung zunächst mehrfach auffällig versprochen, am Ende zeigte die Kamera, wie der Chefsprecher sich nur noch am Moderatorenpult festhalten, aber nicht mehr die Abmoderation absolvieren konnte. Er nehme an, dass er ein Medikament nicht vertrage, dass er seit Donnerstag wegen einer verschleppten Grippe nehmen müsse, teilte Hofer keine zwei Stunden später über seinen Twitter-Account mit.

Ein Check im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf habe "keinerlei Auffäligkeiten" ergeben. Hofer spricht seit 1985 die Tagesschau, seit 2004 ist er deren Chefsprecher.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH