Tarifabschluss in der kunststoffverarbeitenden Industrie/ Entgelte steigen um 3,1 Prozent - Urlaubsgeld wird stufenweise angehoben

Wiesbaden - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Der Arbeitgeberverband HessenChemie und die IG BCE Hessen-Thüringen konnten sich nach schwierigen Verhandlungen in der dritten Runde auf einen Tarifabschluss für die ...

Wiesbaden -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Der Arbeitgeberverband HessenChemie und die IG BCE Hessen-Thüringen konnten sich nach schwierigen Verhandlungen in der dritten Runde auf einen Tarifabschluss für die kunststoffverarbeitende Industrie in Hessen einigen.

"Aus Arbeitgebersicht konnten wir heute nach langen und harten Verhandlungen mit einer Entgelterhöhung von 3,1 Prozent ab dem 1. Mai 2019 und einer Anhebung des Urlaubsgeldes um jeweils 200 Euro in den nächsten drei Jahren einen tragfähigen Kompromiss für beide Parteien erzielen", so Thomas Wedekind, Geschäftsführer der Technoform Bautec Kunststoffprodukte GmbH und Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite. Das Tarifergebnis berücksichtige die schwierige wirtschaftliche Lage der Unternehmen und trage dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Rechnung. "Es war uns ein wichtiges Anliegen, den Unternehmen in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation durch bis zu drei zusätzliche Verschiebemonate die Möglichkeit zu geben, sich auf die Tariferhöhung vorzubereiten", so der Verhandlungsführer. Die lange Laufzeit von 18 Monaten ermögliche den Unternehmen die notwendige Planungssicherheit. Gleichzeitig bringe der Tarifabschluss aber auch die Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten zum Ausdruck und berücksichtige durch die einheitliche Anhebung des Urlaubsgeldes über drei Stufen als soziale Komponente vor allem die unteren Vergütungsgruppen. Das Urlaubsgeld war zuletzt im Jahr 1991 erhöht worden. Der Tarifabschluss beinhaltet eine pauschale Erhöhung der Auszubildendenvergütungen um 30 Euro. Die Sozialpartner einigten sich zudem auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Sozialpartnerveranstaltungen sowie auf eine Ergänzung des Tarifvertrags "Lebensarbeitszeit und Demografie". Darin geht es um eine Verbesserung des Wissenstransfers im Sinne des lebenslangen Lernens.

Über HessenChemie

Im Arbeitgeberverband HessenChemie sind 310 Mitgliedsunternehmen mit 105.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen und kunststoffverarbeitenden Industrie (KVI) sowie einiger industrienaher Serviceunternehmen zusammengeschlossen. Die 38 Unternehmen der KVI beschäftigen rund 5.500 Arbeitnehmer und sind in einer eigenen Fachabteilung zusammengefasst. Diese verhandelt für Hessen eigene Tarifverträge mit der IG BCE Hessen-Thüringen. Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet zum Download unter www.hessenchemie.de/newsroom.

OTS: Arbeitgeberverband HessenChemie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53824 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53824.rss2

Pressekontakt: Arbeitgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen e.V. Jürgen Funk, Pressesprecher Telefon 0611/7106-49 Murnaustraße 12, 65189 Wiesbaden E-Mail: funk@hessenchemie.de Internet: www.hessenchemie.de