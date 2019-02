Taulia, der marktführende Anbieter von Betriebskapitallösungen, beendete sein Geschäftsjahr mit spektakulärem Wachstumsraten und zahlreichen Erfolgen, darunter der Anstieg bei frühzeitigen Zahlungen auf 24 Mrd. USD, eine Verdopplung nach 12 Mrd. USD im Vorjahr 2017, sowie der Ausbau seines Partnernetzwerks um eine Million auf 5,2 Millionen Verbindungen weltweit. Wie Taulia außerdem mitteilte, hat das Unternehmen seine erste Niederlassung für den asiatisch-pazifischen Raum im australischen Sydney eröffnet. Geplant ist eine baldige Verstärkung des Teams in 2019.

Auf diese Nachricht folgte in der zweiten Jahreshälfte 2018 ein weiterer Meilenstein, als Taulia nach US-GAAP-Standards Gewinn erzielte. Rene Ho, Finanzvorstand bei Taulia, erklärt: „Viele Unternehmen, die von Risikokapitalgebern unterstützt werden, erreichen niemals die Gewinnzone. Taulia ist jetzt rentabel und schuldenfrei und verfügt über eine solide Kapitalgrundlage, um unsere Kunden zu unterstützen und weiterhin innovativ zu sein.“

Im vergangenen Jahr kündigte Taulia neue Partnerschaften an, darunter der globale Bergbaukonzern Rio Tinto, das integrierte Chemie- und Energieunternehmen Sasol und der australische Mobilfunkanbieter Telstra.

Im August 2018 unterzeichnete Taulia außerdem einen wichtigen Rahmenvertrag im Wert von 30 Mio. GBP mit der britischen Beschaffungsgesellschaft Crown Commercial Services (CCS). Taulia führte das 11-Milliarden-US-Dollar-Frühzahlungssystem (PEPS) ein. Der Vertrag sieht außerdem Lösungen für frühe Zahlungen an die Zentralregierung, lokale Behörden und den National Health Service (NHS) vor.

Taulias Erfolg im Jahr 2018 wurde durch das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für technologische Innovationen untermauert. Mit einer neuen KI-unterstützten Benutzeroberfläche können Kunden auf Informationen für Entscheidungen in Echtzeit zugreifen und somit die Diskontsätze und Zahlungsbedingungen optimieren.

Cedric Bru, CEO bei Taulia, kommentiert: „Wir glauben, dass eine erfolgreiche Denkweise der Schlüssel zum Erfolg ist. Dies werden Taulia und unsere Kunden auch weiterhin unter Beweis stellen. Im Jahr 2019 werden wir unsere beträchtlichen Erfolge im letzten Jahr ausbauen und unsere Kunden dabei unterstützen, die weltweit in Lieferketten angestauten Barmittel freizusetzen.“

Taulia bietet Betriebskapitallösungen, die es Unternehmen vereinfachen machen, Zahlungsmittel zu nutzen, Zahlungen zu beschleunigen und Lieferketten zu optimieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 strebt Taulia eine Welt an, in der jedes Unternehmen unsere hochmoderne Plattform nutzen und von der Freisetzung von Barmitteln profitieren kann. Bis heute hat unser Team von Finanzinnovatoren ein Netzwerk aufgebaut, das 1,6 Millionen Unternehmen in 168 Ländern miteinander verbindet und frühe Zahlungen von über 90 Mrd. USD beschleunigt.

Taulia unterhält seinen Hauptsitz in San Francisco sowie weitere Standorte in den USA, Großbritannien und Europa.

