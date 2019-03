Tayfun Korkut ,Mirko Slomka und Lothar Matthäus am Sonntag bei Wontorra - der o2 Fußball-Talk - Olaf Thon, Marcell Jansen und René Adler am Sonntag bei Sky90

Unterföhring - - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App - Die weiteren Gäste sind Rafael Buschmann (Der ...

Unterföhring - - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

- Die weiteren Gäste sind Rafael Buschmann (Der Spiegel) und Carli Underberg (stellvertretender Sportchef Bild)

- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit Sky Experte Didi Hamann

Erstmals seit 13 Jahren steht kein Bundesligist im Viertelfinale der UEFA Champions League, der Meisterschaftskampf zwischen Bayern und dem BVB geht in die nächste Runde, die "Eurofighter" Huub Stevens und Mike Büskens sollen den FC Schalke retten und die deutsche Nationalmannschaft startet gegen die Niederlande in die EM-Qualifikation. Bevor sich die Bundesliga in die letzte Länderspielpause der Saison verabschiedet, diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr mit ihren Gästen bei Sky diese und alle weiteren aktuellen Fußball-Themen.

Zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" ist dieses Mal Tayfun Korkut. Der ehemalige türkische Nationalspieler trainierte zuletzt den VfB Stuttgart. Nachdem er die Schwaben vergangene Saison als Aufsteiger auf Platz sieben geführt hatte, wurde er bereits nach dem siebten Spieltag dieser Saison wieder entlassen. Zuvor trainierte er in der Bundesliga Hannover 96 und interimsweise Bayer Leverkusen.

An seiner Seite sitzt mit Mirko Slomka ein weiterer ehemaliger 96-Trainer. Neben der Tätigkeit bei den Niedersachsen arbeitete er auch erfolgreich für den FC Schalke 04 und war in der Bundesliga zuletzt für den HSV tätig.

Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Lothar Matthäus, Rafael Buschmann (Der Spiegel) und Carli Underberg (stellvertretender Sportchef Bild).

"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.

Olaf Thon, Marcell Jansen und René Adler am Sonntagabend bei "Sky90"

Direkt nach Abpfiff der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FSV Mainz 05 meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.

Zu Gast ist dieses Mal Olaf Thon. Zwischen 1984 und 2002 absolvierte er insgesamt 560 Pflichtspiele für den FC Schalke und Bayern München. Der Weltmeister von 1990 gewann unter anderem drei Mal die Deutsche Meisterschaft mit den Bayern und war Teil der legendären Schalker "Eurofighter" die 1997 den UEFA-Cup gewannen. Dort spielte er unter Trainer Huub Stevens Seite an Seite mit Mike Büskens - dem neuen Gespann auf der Schalke-Trainerbank, das den Königsblauen den Klassenerhalt sichern soll.

Außerdem ist Marcell Jansen im Studio. Der ehemalige Nationalspieler, der in der Bundesliga für den HSV, Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern aktiv war, wurde Anfang dieses Jahres im Alter von nur 33 Jahren zum Präsidenten des Hamburg SV gewählt, mit dem er den direkten Wiederaufstieg anpeilt.

Ebenfalls zu Gast ist René Adler. Der ehemalige Nationaltorhüter der deutschen Nationalmannschaft, der lange Jahre für Bayer Leverkusen und den HSV spielte, ist seit knapp einem Jahr verletzt. Sein aktueller Klub, der 1. FSV Mainz 05, ist am Sonntagabend in der Allianz Arena zu Gast.

Außerdem begrüßt Patrick Wasserziehr den Sky Experten Didi Hamann, der als fester Gast in der Runde an jedem Sonntag mitdiskutiert.

