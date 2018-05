TDK kündigt integrierte SD/SSD und M.2 2280 Type SSD an

Die TDK Corporation (TOKYO:6762) kündigt die sequentielle Markteinführung der integrierten Serie SD ESRD4, der integrierten Serie SSD ESS1B und der Serie M.2 SSD Type 2280-D5-B-M SNS1B an.Die integrierte Serie SD ESRD4 von TDK ist eine SD-Karte, die mit einem äußerst haltbaren SLC/pSLC NAND-Flash ausgerüstet ist, der in Platinen implementiert werden kann. Sie deckt eine breite Palette von Kapazitäten von 1 GB bis 32 GB ab und eignet sich zum Speichern eines leichten Systems wie Linux oder RTOS.

Im Gegensatz dazu ist die integrierte Serie SSD ESS1B von TDK ein SSD-Gerät, das SATA 6 Gbps unterstützt. Es ist mit einem pSLC NAND-Flash ausgerüstet und in BGA-Gehäusen untergebracht, die JEDEC MO-276 entsprechen. Damit sind Speicherkapazitäten von 32 GB bis 64 GB möglich, was sich für ein aufwendigeres OS eignet, etwa Windows 10 IoT.

Außerdem nimmt TDK für Anwendungen, die Speicher mit mehr Kapazität brauchen, den Typ 2280 in die Serie M.2 SSD SNS1B mit auf. Die Kunden können einen NAND-Flash von SLC/pSLC/MLC sowie die bisherige 2242-Form auswählen.

Alle drei Produkte sind mit der Serie GBDriver von TDK ausgerüstet. Diese Flash-Speicher-Controller sind hoch geschätzt für industrielle Anwendungen. Diese Serie zeichnet sich nicht nur durch Datenverlässlichkeit und Haltbarkeit, sondern auch durch Datenintegrität beim Abschalten aus. Damit wird die Nutzung für IoT-Geräte sicherer, die häufig aufgrund der Notwendigkeit zum Energiesparen, abgeschaltet werden.

