TE Connectivity wird auf ECOC 2018 hochentwickelte Konnektivitätsprodukte an den Ständen von COBO und Ethernet Alliance demonstrieren

Erstklassige Lösungen liefern die Bandbreite, Dichte und Leistungsfähigkeit bei Thermomanagement und Signalintegrität, die für die nächste Generation von Netzwerk-, Speicher- und Rechenanwendungen erforderlich sind Harrisburg, Pennsylvania - TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen der Verbindungs- und Sensortechnologie, wird seine ...

Erstklassige Lösungen liefern die Bandbreite, Dichte und Leistungsfähigkeit bei Thermomanagement und Signalintegrität, die für die nächste Generation von Netzwerk-, Speicher- und Rechenanwendungen erforderlich sind

Harrisburg, Pennsylvania - TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen der Verbindungs- und Sensortechnologie, wird seine neuesten Produkte, die es der Branche für optische Kommunikation ermöglichen, den Übergang auf 400Gbit/s zuverlässig zu bewältigen, im Rahmen der European Conference on Optical Communications (ECOC) vorstellen, die vom 24. - 26. September in Rom (Italien) stattfindet.

TE demonstriert seine QSFP-DD, OSFP und COBO Ports und Kabel sowie Socket, Backplane and Power-Interconnects am Stand von COBO (Stand-Nr. 608) und am Ethernet Alliance-Stand (Stand-Nr. 618). Die TE-Experten werden für technische Anfragen vor Ort sein und erläutern, wie die Produkte von TE Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für Anwendungen der nächsten Generation ermöglichen können.

AUSSTELLUNG: ECOC TERMIN: 24. - 26. September 2018 ORT: Ethernet Alliance-Stand (Stand-Nr. 618) und COBO-Stand (Stand-Nr. 608), Fiera Roma, Rom, Italien

Am Stand der Ethernet Alliance wird sich TE an Multi-Vendor-Demonstrationen mit großen Systemherstellern beteiligen, um die Interoperabilität seiner neuesten Konnektivitätsprodukte vorzuführen, die, entsprechend der Roadmap der Ethernet Alliance, Upgrades auf 400Gbit/s ermöglichen.

Am COBO-Stand wird TE gemeinsam mit Credo Semiconductor die zukünftige technische Machbarkeit der elektrischen Signalübertragung mit 100Gbit/s über den von COBO ausgewählten TE Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder Sliver demonstrieren.

"TE Connectivity freut sich, in diesem Jahr als Kernelement der COBO- und Ethernet Alliance-Demonstrationen auf der ECOC 2018 in Rom in Erscheinung zu treten", erklärt Erin Byrne, CTO für den Geschäftsbereich Data & Devices bei TE Connectivity. "Die Branche bereitet sich auf den Übergang zu 400Gbit/s-basierten Netzwerken vor, und TE ist maßgeblich an den Industriestandards, Foren und Konsortien beteiligt, die die Branchenführerschaft übernommen haben und die Entwicklung und den Einsatz der derzeitigen und zukünftigen Systeme ermöglichen. TE befähigt diesen Übergang mit seine erstklassigen Lösungen für die nächste Generation von Cloud- und Unternehmensanwendungen, die unsere Welt besser vernetzen".

INFORMATIONEN ZU TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und häusliches Umfeld ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus fast 150 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Weitere Informationen finden Sie unter www.te.com und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/te-connectivity/), Facebook (https://www.facebook.com/teconnectivity/), WeChat (http://www.te.com.cn/chn-zh/policies-agreements/wechat.html) und Twitter (https://twitter.com/TEConnectivity?ref_src=twsrc%5Egoogle%7C twcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor).

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken, die sich im Besitz der Unternehmensfamilie TE Connectivity Ltd. befinden oder in Lizenz genutzt werden.

Bei anderen hier erwähnten Produkten, Logos und/oder Firmennamen kann es sich um Marken der jeweiligen Eigentümer handeln.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

OTS: TE Connectivity Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113872 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113872.rss2

Pressekontakt: Holli Lloyd TE Connectivity 717-986-7326 Holli.lloyd@te.com