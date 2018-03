05.03.2018 - 03:16 Uhr Team Dignitas gewinnt Heroes of the Storm Turnier in Polen

Spannender hätte es nicht sein können. Im Finale des Heroes of the Storm Western Clash auf den Intel Extreme Masters in Katowice trafen der haushohe Favorit Team Dignitas und Außenseiter Zealots aufeinander. War für die Experten von vorneherein klar dass Dignitas "die Kiste schon schaukeln wird", legte Zealots eine äußerst couragierten Leistung an den Tag und ringte den vermeintlichen Gewinnern alles ab.Bis in die letzte RundeIm Finale des HotS-Turniers, so Heroes of the Storm abgekürzt, Den vollständigen Artikel auf sport1.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick