Tee zieht immer / Gemeinsamer Online-Auftritt der Tee-Fachverbände

Hamburg -

Mit einer neuen Initiative der deutschen Teewirtschaft, vertreten durch den Deutschen Teeverband und die Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee (WKF), ist ab sofort das coole Heißgetränk in aller Munde. Ein gemeinsamer Online-Auftritt mit vielen Tipps und News und eine bundesweite PR-Aktion werben unter dem Motto "Tee zieht immer" für das abwechslungsreiche Lebensmittel Tee.

Sie sind Morgenmuffel, Frühsportler, experimentierfreudig, traditionell, Chef, Lieblingskollege, Clean Eater, gestresst oder in Ihrem ganz persönlichen hyggeligen Moment?

Für alles gibt es das richtige Getränk: Tee. Warum? Tee kann was! Er ist Wachmacher, Wärmespender, eiskalter Durstlöscher, Streitschlichter und auch mal in stressigen Zeiten Wellness-Profi. Tee zieht immer!

Tee - Sie haben die freie Auswahl.

Fast 100 Millionen Tassen Tee trinken wir Deutsche täglich. Und so bunt wie die Farben des Regenbogens so zahlreich sind die Tee-Kreationen und Sorten. Welche Mischungen kommen uns Deutschen am häufigsten in die Tasse? Wie genießen die Italiener ihren Tee am liebsten? Und mit welcher Musik groovt man sich am besten in Tee-Stimmung? Gebündelte Fakten und Tipps rund um den weltweiten To-Go-Aufguss liefert der neue gemeinsame Online-Auftritt des Deutschen Teeverbandes und der Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee.

Alles rund um den Lieblingstee.

"Tees sind so vielseitig und machen riesen Spaß! Das wollen wir weitergeben und haben seit heute im Sinne von "Tee zieht immer" einen neuen medialen Auftritt. Was kann ich alles als Tee aufgießen? Welche Tees liegen momentan voll im Trend? Und wie kann ich den Genuss von Tee zum Beruf machen? Auf unserer neuen Seite teeziehtimmer.de gibt es spannende Zahlen aus der Teebranche und interessante Tipps zum Teegenuss, modern und zeitgemäß aufbereitet", freut sich Kyra Schaper, PR-Referentin beider Verbände.

Der Sommer wird heiß. Mit Tee.

Die Kampagne "Tee zieht immer" startet gleichzeitig mit dem Instagram-Profil #teeziehtimmer mit witzigen Sprüchen, Aktionen und natürlich - für alle Foodies - mit leckeren, originellen Rezepten mit Tee. "Zusätzlich ist eine größere PR-Aktion im Sommer geplant. Denn gerade in den heißen Sommermonaten ist Tee mit seinen vielseitigen Variationsmöglichkeiten ein cooler Durstlöscher", so Kyra Schaper. Tee zieht immer!

Der Deutsche Teeverband und die Wirtschaftsvereinigung Kräuter- und Früchtetee (WKF) sind das vereinte Kompetenzzentrum der deutschen Teewirtschaft mit Sitz in Hamburg - der Teemetropole Europas. Der Deutsche Teeverband ist Spezialist bei Fragen zu "echtem" Tee (Camellia sinensis), z.B. Schwarzer oder Grüner Tee, die WKF ist kompetenter Ansprechpartner bei Kräuter- und Früchtetees.

Web: www.teeziehtimmer.de Instagram-Auftritt: Tee zieht immer; #teeziehtimmer

