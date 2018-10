Telrad Networks gibt Einführung und erfolgreichen Test der 5 GHz Band LTE-Lösung bekannt

WISPAPALOOZA — Telrad Networks (TASE:TLRD), ein globaler Anbieter von innovativen LTE-Telekommunikationslösungen gab heute die Einführung seiner neuen lizenzfreien 5 GHz Band LTE-Lösung und den erfolgreichen Abschluss von Produkttests durch White Cloud Networks, einem in Idaho ansässigen Anbieter von Wireless Internet Service (WISP), bekannt. Mit dem neuen Produkt können Betreiber unter Verwendung des lizenzfreien Bandes „Greenfield“-Netzwerke erstellen oder den Betrieb ihrer vorhandenen Netzwerke durch Ergänzung von kostengünstiger Deckung erweitern.

Die lizenzfreie Produktreihe von Telrad umfasst die neue BreezeU-100 Basisstation, das Aushängeschild der Firma, die BreezeCOMPACT 1000 Basisstation, die neue CPE8700 Hochleistungs-CPE für Außenbetrieb, BreezeVIEW Network Management und das flexible und skalierbare EPC BreezeWAY.

Konzipiert für Hochleistung und geringe Betriebskosten

Telrad entwickelte die lizenzfreien 5 GHz LTE-Produkte, um Kunden jeglicher Größe ein komplettes, voll auf Standards basiertes LTE-Netzwerk zu bieten, das kostenoptimierte Konfigurationen, niedrigere Betriebskosten, Near-LOS-Fähigkeiten und hohen Durchsatz liefert.

Chris Daniels, President der Wireless Division von Telrad fügte hinzu, “Dieses Produkt wird für viele Betreiber einen großen Fortschritt darstellen, besonders jene, die keinen Zugang zum lizenzierten Spektrum haben oder ihre Deckung und Kapazität durch eine Ergänzung ihres lizenzierten Spektrums mit lizenzfreiem Spektrum erweitern möchten. Die Kombination unseres neuen 5-GHz-Produkts mit unserer CBRS-Band-Lösung wird den LTE-Betrieb für Service-Anbieter weltweit noch kostengünstiger machen.“

Telrad stellt ab heute bis zum 12. Oktober 2018 auf der WISPAPALOOOZA Conference in Las Vegas am Stand Nr. 335 aus. Besucher können mehr über das neue lizenzfreie LTE-Produkt sowie die anderen Hochleistungsprodukte des Unternehmens erfahren.

Über Telrad Networks

Telrad Networks ist ein weltweiter Anbieter von innovativen LTE-Telekommunikationslösungen mit über 300 4G-Implementierungen in 100 Ländern. Telrad steht an der Spitze der technologischen Entwicklung von TD-LTE-Lösungen der nächsten Generation auf dem Markt unter 6 GHz. Das Unternehmen ist seit 1951 ein anerkannter Wegbereiter in der Telekommunikationsbranche, der Konnektivität für Millionen von Endbenutzern über Netzbetreiber, ISPs und Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht. (http://www.telrad.com)

