Telrad Networks meldet erfolgreiche Erprobung der neuen MU-MIMO-Technologie

Telrad Networks, ein globaler Anbieter von innovativen LTE-Telekommunikationslösungen, gab heute die Einführung seiner MU-MIMO-Technologie (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) bekannt, die es Betreibern ermöglicht, die Kapazität in einem Netzwerk um bis zu 70 % zu erhöhen und damit die Verbindungsraten für Abonnenten zu erhöhen. Die neue Funktion wurde in einem erfolgreichen Test vom langjährigen Kunden Seaside Wireless Communications, einem kanadischen Anbieter für drahtloses Internet mit Sitz in Nova Scotia, getestet.

Die neue Funktion ist Teil einer Gesamtstrategie des Unternehmens, um die Kapazität und Abdeckung für die Kunden zu erhöhen. Die Ankündigung der MU-MIMO-Technologie folgt auf zwei Funktionsankündigungen zu Beginn des Jahres für die Funktion Dual Sector/Carrier und die Lösung Carrier Aggregation, die nun beide allgemein verfügbar sind.

MU-MIMO wird dazu beitragen, die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu verbessern und Betreibern auf der ganzen Welt eine höhere spektrale Effizienz zu bieten. Die Technologie ermöglicht es mehr Benutzern, das gleiche Spektrum ohne Eigeninterferenz zu nutzen und ohne die Gesamtnetzwerkleistung zu beeinträchtigen. Der Wert einer erhöhten Sektorkapazität ohne den Einsatz von neuem Spektrum oder zusätzlicher Hardware reduziert die Betriebskosten für die Betreiber erheblich und sorgt für eine schnellere Kapitalrendite (ROI).

Die neueste, von der BreezeCOMPACT-Software definierte Funktion beinhaltet:

MU-MIMO – Maximiert die spektrale Effizienz durch räumliches Multiplexing von Nutzern innerhalb eines Sektors Frequenzselektive Planung – Intelligente Planung basierend auf CPE-spezifischen Subkanalbedingungen zur Maximierung der spektralen Effizienz Mehrschichtiges Beamforming – Für eine bessere Abdeckung des gesamten Netzwerks

Leistungssteigerung, Kapazitätssteigerung und Kostensenkung für Anbieter

Chris Daniels, President der Telrad Wireless Division, erklärte: „Wir verstehen die Herausforderung der Betreiber ortsfester Drahtlossysteme, ein solides Kundenerlebnis bei maximaler Abonnentendichte in ihren Netzwerken zu bieten. Immobilien können teuer sein, und das Spektrum ist eine endliche Ressource. MU-MIMO verdoppelt im Wesentlichen die spektrale Effizienz unserer LTE-Lösung, sodass Anbieter mehr Abonnenten mit weniger eNBs einsetzen können. Durch die Erhöhung der Abonnentendichte ohne den Einsatz von Hardware oder Spektrum sind unsere Kunden in der Lage, ihre Investitionen zu maximieren und gleichzeitig ein stärkeres Geschäftsszenario zu erhalten, als dies bei konkurrierenden Lösungen möglich ist.“

Telrad stellt auf der WISPAPALOOOZA Conference, am Stand Nr. 335, in Las Vegas vom 9. bis 12. Oktober 2018 aus. Besucher können mehr über die leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens für den heutigen drahtlosen Breitbandmarkt erfahren.

Über Seaside Wireless Communications

Seaside Communications ist ein lokal betriebenes Unternehmen mit lokalem Eigentümer und Mitarbeitern, das seit vierzig Jahren im Geschäft ist. Seaside Wireless Communications, ein Schwesterunternehmen, bietet Hochgeschwindigkeits-Internetdienste für ländliche Gemeinschaften in zehn Landkreisen in Nova Scotia an. Die Seaside Group beschäftigt rund 100 Mitarbeiter in den von uns betreuten Gebieten. (seasidehighspeed.com)

Über Telrad Networks

Telrad Networks ist ein weltweiter Anbieter von innovativen LTE-Telekommunikationslösungen mit über 300 4G-Implementierungen in 100 Ländern. Telrad steht an der Spitze der technologischen Entwicklung von TD-LTE-Lösungen der nächsten Generation im Markt unter 6 GHz. Das Unternehmen ist seit 1951 ein anerkannter Wegbereiter in der Telekommunikationsbranche, der Konnektivität für Millionen von Endbenutzern über Netzbetreiber, ISPs und Unternehmen weltweit ermöglicht. (http://www.telrad.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181004005832/de/