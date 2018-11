Tempo jetzt im mehrheitlichen Besitz von Diversis Capital

Tempo, ein führender Anbieter von produktivitätsverbessernden Projektmanagementlösungen, begrüßte heute Diversis Capital als neuen strategischen Besitzer mit Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen. Der frühere Besitzer und Unternehmensgründer Origo behält einen 45-prozentigen Anteil an Tempo und bleibt ein wichtiger Partner.

„Wir freuen uns sehr bekanntzugeben, dass wir uns jetzt im Besitz von Diversis Capital befinden. Dieses Unternehmen verfügt über weitreichende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einzigartigen Technologieunternehmen und daraus entsteht eine enorme Chance für Wachstum“, erklärte Agust Einarsson, CEO von Tempo. „Diversis hat den Wert für seine Investitionen durch seinen kollaborativen Ansatz unter Beweis gestellt, bei dem der operative Partner und strategische Berater mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um den Unternehmen auf die nächste Stufe der Erfolgsleiter zu verhelfen. Zusätzliche finanzielle Unterstützung wird das globale Wachstum von Tempo außerdem weiter stärken.“

Tempo wurde 2007 als internes Tool zur Verfolgung von Zeiterfassung und -planung auf JIRA erstellt und hat sich seitdem zu einer der erfolgreichsten Apps auf dem von Atlassian bedienten Markt entwickelt, die von Kunden rund um den Globus und in allen Branchen genutzt wird. Tempo bietet eine nutzerfreundliche, leistungsstarke Software-Suite für Zeiterfassung, Ressourcenverwaltung und Budgetierung. Tempo versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Ressourcennutzung zu planen, zu optimieren und wirksam zu verwalten. Hinzu kommen Budgetplanung und Verfolgung von Projektkosten sowie Zeitberichterstattung für effiziente Teamarbeit.

„Tempo wird weithin als vorrangiges Produkt für JIRA-Nutzer innerhalb des Atlassian-Ökosystems betrachtet“, erklärte Ron Nayot, Managing Director von Diversis Capital. „Da die Branche stetig weiterwächst, möchten wir das Produktangebot von Tempo ausdehnen, um die Kunden noch besser zu betreuen und integrierte Zeit- und Ressourcenerfassung über alle von den Kunden genutzten betrieblichen Prozesse zu ermöglichen.“

Diversis beabsichtigt, in Tempo zu investieren und das Wachstum des Unternehmens in Zusammenarbeit mit dem früheren Besitzer Origo zu beschleunigen. Der unmittelbare Fokus von Tempo wird sich auf internationales Wachstum, weitere Investitionen in FuE, verbesserten Kundendienst und weitere Produktdiversifizierung richten.

„Wir freuen uns sehr über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Geschäftsleitungsteam von Tempo und mit Origo bei einem so wichtigen Schritt in der Unternehmensgeschichte, wo der Aufschwung des Unternehmens verstärkt werden muss, um den Kunden den maximalen Wertvorschlag aus der überzeugenden Software-Suite von Tempo anzubieten“, ergänzte Ryan Tanaka, Vice President bei Diversis Capital.

Finnur Oddsson, CEO von Origo, vermerkte: „Die Erfolgsgeschichte von Tempo begann mit seiner Gründung vor etwa zehn Jahren. Wir sind begeistert, für das nächste Kapitel dieser Geschichte Diversis als Partner an Bord zu holen, um die Entwicklung und das Wachstum von Tempo weiter zu fördern. Wir sind der Auffassung, dass die von Diversis eingebrachte einzigartige Erfahrung im Bereich von Software-Entwicklung, Marketing und technischem Support eine beschleunigte Entwicklung neuer Produkte und die Feinjustierung der bestehenden Lösungen von Tempo ermöglichen wird. Selbstverständlich werden wir Tempo weiterhin unterstützen und wir freuen uns sehr auf unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Diversis, das neue Kompetenzen zu Tempo mitbringt, um einen kontinuierlichen und optimierten Erfolg für die Zukunft sicherzustellen.“

Über Tempo

Die Mission von Tempo besteht darin, die weltweit produktivsten Teams zu weiteren Höchstleistungen zu befähigen. Jeden Tag hilft das Unternehmen Menschen dabei, ihr Potenzial als intelligente, effiziente und produktive Teammitglieder zu erfüllen. Zu diesem Zweck erstellt es die weltweit nützlichsten, nutzerfreundlichsten und wertvollsten Tools für Zeit-, Ressourcen- und Kostenmanagement.

Mit Hauptsitz in Reykjavik (Island) und einer Niederlassung in Montreal (Kanada) entwickelt Tempo eine nutzerfreundliche, leistungsstarke Software-Suite für Zeiterfassung, Ressourcenverwaltung und Budgeterstellung. Es befähigt Unternehmen, die Ressourcennutzung zu planen, zu optimieren und zu verwalten, Projektkosten zu budgetieren und zu verfolgen und die Zeitnutzung im Interesse von effizienter Teamarbeit im Auge zu behalten. Tempo hat über 12.000 Kunden weltweit, von kleinen Start-ups bis hin zu den größten globalen Konzernen wie Amazon, BMW, Pfizer, HomeAway, PayPal, Hulu, Dell und Disney.

Weitere Informationen über Tempo erhalten Sie unter www.tempo.io.

Über Diversis Capital

Diversis Capital, LLC („Diversis“) wurde 2013 gegründet und ist eine Private-Equity-Firma, die in kleinere und mittelständische Unternehmen investiert. Dabei konzentriert es sich insbesondere auf Situationen, wo es einzigartige Wertschöpfung hervorbringen und einem Unternehmen auf die nächste Stufe der Erfolgsleiter verhelfen kann. Mit einem kooperativen Ansatz bei der Investitionstätigkeit arbeiten seine operativen Partner und strategischen Berater mit den Geschäftsleitungsteams zusammen, um erfolgreiche und für langfristiges Wachstum aufgestellte Organisationen aufzubauen. Die Firma konzentriert sich auf eigenständige Transaktionen, Carve-outs, Partnerschaften und spezielle Situationen, die einen geschärften Geschäftssinn, Kreativität, Kooperation und betriebliche Expertise erfordern, um Erfolge zu erzielen. Diversis wurde von den Managing Directors Ron Nayot und Kevin Ma gegründet und liegt derzeit voll auf Übernahmekurs mit dem Ziel, mehrere Transaktionen pro Jahr abzuschließen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.diversiscapital.com.

Über Origo

Origo hf. (NASDAQ: ORIGO) ist ein seit langem etablierter, börsennotierter nordischer Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen mit Niederlassungen in Island und Schweden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Origo seinen Kunden in Fragen technischer Führungsarbeit behilflich, insbesondere durch die Bereitstellung der besten verfügbaren Technologie, von Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Anlagenmanagement und Fachberatung zu Geschäftsprozessen. Die Unternehmenswurzeln von Origo lassen sich bis zum Jahr 1899 zurückverfolgen, als die allerersten „Büromaschinen“ entwickelt wurden.

Unter der Leitung von CEO Finnur Oddsson ist Origo heute bestrebt, sich zum bevorzugten Technologiepartner von Unternehmen jeder Größenordnung, von den kleinsten Firmen bis hin zu den größten Konzernen, zu entwickeln. Mit seiner Expertise im Verständnis der Anforderungen von Unternehmenskunden und deren Verknüpfung mit wettbewerbsfähigen Technologielösungen nutzt Origo seine tiefgreifenden Fachkenntnisse missionskritischer Prozesse, Hardware und Anwendungsanforderungen, um sich auf anspruchsvolle Regierungs- und Industriesektoren zu konzentrieren, wie etwa das Gesundheits- und Finanzwesen, Logistik und Luftfahrt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.origo.is.

