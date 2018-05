TerraX erweitert Zone Crestaurum bis in eine vertikale Tiefe von 300m, verdoppelt damit das Ausmaß der bekannten vererzten Struktur

TerraX receives assay results from re-sampling of drill hole NB95-16 on the Barney Shear - Results include 3 TerraX erweitert Zone Crestaurum bis in eine vertikale Tiefe von 300m, verdoppelt damit das Ausmaß der bekannten vererzten

Vancouver, B.C. ? TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF - https://www.youtube.com/watch?v=kLSt_VpUzmw&t=4s) veröffentlicht die Analysenergebnisse der restlichen 11 Bohrungen, die in diesem Winter auf dem Projekt Yellowknife City Gold niedergebracht wurden. Vier dieser Bohrungen (1.170m) wurden auf der hochgradigen Gold führenden Struktur Crestaurum niedergebracht, um zu prüfen, ob sich die Goldvererzung in der Tiefe fortsetzt. Alle vier Bohrungen trafen auf die vererzte Struktur, wobei zwei Bohrungen Freigold (sichtbares Gold) enthielten. Alle Bohrungen durchteuften eine signifikante Goldvererzung. Folgend einige ausgewählte Abschnitte:

- 8,84 g/t Au über 2,49m und 5,38 g/t Au über 0,63m in Bohrung TCR18-076

- 3,08 g/t über 2,80m und 5,57 g/t Au über 2,06m in Bohrung TCR18-078

- 13,30 g/t Au über 1,24m und 4,41 g/t Au über 0,80m in Bohrung TCR18-079

- 3,86 g/t Au über 0,56m in Bohrung TCR18-077

Der obere Teil der Struktur Crestaurum wurde bereits über eine Streichlänge von 1,4km mit 187 Bohrungen ab der Oberfläche bis in eine Tiefe von ungefähr 100 bis 150m überprüft, die eine Scher- und Ganglagerstätte (einschließlich 5,00m mit 62,90 g/t Au, Pressemitteilung vom 2. Oktober 2013) abgrenzten. Obwohl die Struktur sehr kontinuierlich ist, sind die hochgradigen Golderzgänge eigenständiger und diese ersten tieferen Bohrungen in größeren Abständen waren dazu ausgelegt, die Struktur zu durchteufen und um zu bestimmen, ob sich die hochgradigen Golderzgänge möglicherweise in der Tiefe fortsetzen und zu einer möglichen Verdopplung des Ausmaßes der vererzten Zonen führen könnten. Eine Karte mit den Bohrstellen finden sie hier (https://terraxminerals.com/site/assets/files/2613/tcr18_ddh_plan.jpg) und einen Längsschnitt der Hauptscherzone Crestaurum finden Sie hier. (https://terraxminerals.com/site/assets/files/2613/tcr_longsec_18.jpg)

Joe Campbell, CEO von TerraX, sagte: ?Dieses kleine, vier Bohrungen umfassende Programm zeigte erfolgreich, dass sich die Zone Crestaurum über mehrere Niveaus in der Tiefe fortsetzt und möglicherweise das Ausmaß der Zone verdoppelt. Die vertikale Tiefe von 300m, die mit diesen Bohrungen überprüft wurde, ist für archäische Golderzganglagerstätten nicht sehr groß und die Vererzung bleibt sowohl im Streichen als auch zur Tiefe für eine Erweiterung offen.?

TerraX überprüfte ebenfalls die Sam Otto West Zone, eine weitere Scher- und Erzganglagerstätte in der Nähe von TerraXs Sam Otto Main Zone (1,90m mit 13,96 g/t Au, Pressemitteilung vom 2. Mai 2017). Diese Bohrarbeiten umfassen 5 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.081m, die das Potenzial dieser Zone im Streichen und in der Tiefe (bis 250m vertikal) überprüften. Alle Bohrungen trafen auf eine mit Gold vererzte Struktur. Die besten Ergebnisse waren 3,00 g/t Au über 2,69m in Bohrung TSO-18-038, 1,06 g/t Au über 4,00m in Bohrung TSO18-041 und 1,32 g/t Au über 2,70m in Bohrung TSO18-036. Alle Bohrungen enthielten Abschnitte von 2,0 bis 5,6m mit 0,71 bis 0,81 g/t Au. Das durchgehende Vorkommen der mit Gold vererzten Strukturen, die sich jetzt im Streichen über mehr als 1 Kilometer und in eine Tiefe von 250m mit Alterations- und Vererzungstypen wie in den hochgradigen Zonen der nahegelegenen Minen Con und Giant erstrecken, macht dies zu einem guten Ziel für eine Fortsetzung der Exploration.

Eine einzelne Bohrung (TSO18-039, 430m) wurde im Streichen ungefähr 500m südlich der Sam Otto Main Zone und 600m nördlich der Bohrung TSO18-037 (1,92 g/t Au über 11,52m, Pressemitteilung vom 9. März 2018) niedergebracht. Diese Bohrung bestätigte die Kontinuität der Struktur Sam Otto zwischen bekannten Ausläufern der Sam Otto Main Zone und der Sam Otto South Zone und durchteufte eine mächtige Zone mit Deformation und Alteration (0,10 g/t Au über 157,75m), die dem Vererzungstyp von Sam Otto entspricht einschließlich mehrerer 2,50m bis 9,10m mächtiger Zonen mit 0,35 g/t Au bis 0,82 g/t Au.

Alle Bohrungen wurden ungefähr normal zum projizierten Streichen und Einfallen der vererzten Zonen niedergebracht und entsprechen laut Interpretation ungefähr 80 bis 95% der wahren Mächtigkeit.