01.10.2018 - 03:01 Uhr The BossHoss kündigen neues Album Black is Beautiful an

The BossHoss sind zurück mit neuer Single "A/Y/O" und kündigen neues Album "Black is Beautiful" an. Get up, shout out, A/Y/O! Nach fast dreijähriger Schaffenspause melden sich The BossHoss mit ihrer brandneuen Single zurück! Mit "A/Y/O" legen die Berliner Country-Rocker am heutigen 31. August 20118 die Vorabsingle aus ihrem kommenden Album "Black Is Beautiful" vor.