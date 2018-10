24.10.2018 - 11:41 Uhr The Good, The Bad & The Queens neues Album kommt im November

Das bisher einzige Album der Supergroup um Damon Albarn erschien 2007.Damon Albarn hält Wort. Der Musiker hatte erst kürzlich bei einem Auftritt im britischen Fernsehen angekündigt, dass noch in diesem Jahr mit dem zweiten Album seiner kurzlebigen Supergroup The Good, The Bad & The Queen zu rechnen sei. Nun wissen wir: Der Nachfolger des selbstbetitelten 2007er-Debüts wird den Titel MERRIE LAND tragen und am 16....