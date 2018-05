11.05.2018 - 02:40 Uhr The Last Man on Earth: Ende der Welt nach Staffel 4 beschlossen

Das Ende für The Last Man on Earth ist gekommen. FOX hat die Comedy mit Will Forte nach vier Staffeln abgesetzt. Das Staffelfinale am vergangenen Sonntag diente somit als Serienfinale und die Zuschauer bleiben auf einem Cliffhanger sitzen.