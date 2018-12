04.12.2018 - 18:28 Uhr The Specials: Hört hier die Single „Vote For Me” vom ersten Album mit Terry Hall in 38 Jahren

Das neue The-Specials-Album ENCORE soll am 1. Februar 2019 erscheinen und ist die erste Platte der Specials seit 2001. Gründungsmitglied und Sänger Terry Hall ist zum ersten Mal seit 1981 wieder dabei.The Specials sind eine britische „2 Tone” (eine Mischung aus Ska und Punkrock)-Band, die 1977 gegründet wurde und sich 1981 zum ersten Mal trennte. In verschiedenen Formationen, aber immer ohne Original-Sänger Terry Hall, lies die Gruppe unter anderem als „The Specials Den vollständigen Artikel auf musikexpress.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick