04.11.2018 - 15:38 Uhr The Voice of Germany 2018: Diese Kandidaten wollen in die Battle Round

Am Sonntagabend, 20:15 Uhr auf Sat.1, steht eine weitere Blind Audition von „The Voice of Germany" an. Dann haben neun weitere Kandidaten die Chance, ein Jurymitglied zu überzeugen. Ob Mark Forster seine Sinnkrise aus der letzten Folge bis dahin überwunden hat?