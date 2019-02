thyssenkrupp AG deutsch

thyssenkrupp AG, DE0007500001

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameTitel: Vorname: Martina Nachname(n): Merz 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPosition: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Namethyssenkrupp AG b) LEI549300UDG16DOYUPR330 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: DE0007500001 b) Art des GeschäftsKauf c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 13,01 EUR 40070,80 EUR d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 13,01 EUR 40070,80 EUR e) Datum des Geschäfts2019-02-18; UTC+1 f) Ort des GeschäftsName: Xetra MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: thyssenkrupp AG thyssenkrupp Allee 1 45143 Essen

Deutschland

