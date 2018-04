thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

thyssenkrupp AG, DE0007500001

Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Finanzbericht (Halbjahr/Q2) Veröffentlichungsdatum / Deutsch: 15.05.2018 Veröffentlichungsdatum / Englisch: 15.05.2018 Deutsch: http://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/ Englisch: http://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications/

